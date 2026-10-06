La actriz se ha abierto en canal con Vicky Martín Berrocal en su pódcast 'A solas con...', donde ha hablado sobre el deceso de su progenitor y su vida más allá de lo profesional

Paula Echevarría se hace un tatuaje en honor a su padre dos meses después de su fallecimiento: "De tu puño y letra"

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Paula Echevarría todavía atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida. La actriz, que ha regresado a la ficción después de varios años alejada de la interpretación, ha tenido que compaginar esta nueva etapa profesional con el duro golpe que supuso la muerte de su padre, Luis Ángel Echevarría, el pasado 30 de julio. Dos meses después de su fallecimiento, la asturiana se ha abierto en canal sobre cómo está afrontando esta situación.

La actriz ha sido la nueva invitada al pódcast 'A solas con...' de Vicky Martín Berrocal, con quien se ha sincerado sobre su situación actual y también ha hablado sobre su vida más allá de la actuación, su familia, sus hijos, sus relaciones sentimentales y su propia personalidad.

Preguntada por la empresaria sobre cómo se encuentra, Echevarría ha sido clara: "Pues bien, intentando recomponerme y dedicándome mucho a rodearme de todo lo que me hace bien", ha aseverado en referencia a la pérdida de su padre, uno de los pilares fundamentales de su vida y quien era "mi mayor fan".

La influencer, que suele mantener al margen de la esfera pública aquellos aspectos de su vida que considera más íntimos, no ha ocultado que todavía está atravesando el duelo. "Es un momento muy complicado y encontrar palabras es difícil", ha reconocido.

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De hecho, durante la entrevista ha explicado que no es una persona acostumbrada a mostrar sus momentos de mayor vulnerabilidad. "No me gusta nunca dar pena. No lo soporto", ha afirmado. Y ha añadido: "Yo solo hablo de mis penurias con un círculo muy pequeño".

Su manera de afrontar el dolor y, ahora, el deceso de su progenitor, pasa por refugiarse en las personas que forman parte de su entorno más cercano.

Dos meses tras la pérdida y un gesto muy especial

Luis Ángel Echevarría falleció el pasado 30 de julio a los 76 años. El padre de Paula murió en Asturias, donde residía, y la actriz tuvo que desplazarse desde Madrid para reunirse con su familia y acompañar a los suyos en el último adiós. El funeral tuvo lugar al día siguiente en la iglesia parroquial de San Félix de Candás.

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La muerte supuso un golpe muy duro para la actriz, que mantenía una relación muy estrecha con sus padres. Poco después del fallecimiento, Pauña rompió su silencio en redes sociales con el siguiente mensaje: "Después de ti, ¿qué, papá? Tengo el corazón roto… Intentaré recomponerlo pegando cada trozo, pero sé que no quedará igual… Ya nunca será el que era… porque me faltas tú, papi".

En aquella despedida, prometía mantener viva la presencia de su padre pese a su ausencia: "Te pensaré cada día de mi vida, hablaré contigo y te pediré que me sostengas… No me sueltes nunca, papá. Te quiere 'tu piquiñina'".

Ese apodo se ha convertido ahora en uno de los gestos más especiales que Paula ha querido tener para recordar a Luis Ángel. Al cumplirse dos meses de su muerte, la actriz ha decidido tatuarse en el costado la palabra 'Piquiñina', escrita con la propia letra de su padre. Así lo ha mostrado en sus redes sociales, acompañando las imágenes con el mensaje: "De tu puño y letra, papi", dejando claro lo importante que era su padre en su vida y el vacío que deja ahora.