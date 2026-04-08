Qué son las frutinovelas, el nuevo fenómeno viral de TikTok

Celia Molina 08 ABR 2026 - 13:35h.

Las frutinovelas son unos episodios breves creados con IA en los que frutas y verduras protagonizan tramas típicas de telenovelas

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Después de las leyendas de la Puchaina - aquellos vídeos que invadieron TikTok en 2024 y en los que una gran variedad de aguacates antropomórficos protagonizaban irreverentes historias fantásticas - las redes sociales han vuelto a superarse. El nuevo fenómeno viral, que se ha expandido como la pólvora, especialmente, en TikTok e Instagram, son las 'Frutinovelas', unos vídeos cortos pero muy dramáticos en los que frutas y verduras humanizadas viven auténticas tramas de telenovelas.

Gracias a la Inteligencia Artificial, con la que se hacen íntegramente, los usuarios están creando capítulos en los que cuerpos semihumanos con cabezas de fresas, plátanos, naranjas o pepinos protagonizan historias breves llenas de romance, conflictos familiares, muertes o traición, si bien es cierto que, al contarse desde el humor más bizarro, muchas de ellas ridiculizan los argumentos típicos de las novelas latinoamericanas.

Tramas basadas en el romance, la infidelidad o la traición

Así, podemos encontrar episodios en los que una hija melocotón le presenta a su madre a su nuevo novio, un atractivo limón, que acaba teniendo una aventura con la suegra; la vil trampa que una ejecutiva plátano le tiende a un compañero de trabajo casado con el que quiere cometer una infidelidad; o una pitaya que encuentra a su verdadera madre cuando ésta está a punto de morir.

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Otros capítulos han tratado temas más serios como la violencia de género, frivolizando con problemas sociales reales que le cuestan la vida a muchas mujeres en todo el mundo y que han traspasado los límites de unas creaciones que no pretender ser más que una broma esperpéntica.

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En Telecinco hemos creado nuestra propia frutinovela

La clave del éxito de estos vídeos no es solo su brevedad e irreverencia, sino lo llamativo (y colorido) que resulta ver a las frutas representando situaciones humanas, por muy exageradas que sean. Ver a una fruta o a una verdura llorando por una pérdida o por un desamor o siendo infiel a sus parejas ha causado un gran impacto en las redes, donde cada vez hay más contenidos de este tipo.

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En Telecinco también hemos creado nuestra propia 'Frutinovela', aprovechando el próximo estreno de la décima temporada de 'La isla de las tentaciones'. A raíz el tirón que tienen estos mini episodios, hemos recreado una de las típicas escenas del programa, en la que una de las novias (en este caso, una fresa) ve cómo su novio (un musculado plátano) se ha acercado a una de las tentadoras de su villa. Todo para dejar claro que nuestro famoso reality no va de tentaciones...sino de amor.