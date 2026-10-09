Natalia Sette 09 OCT 2026 - 12:34h.

La exconcursante de 'Supervivientes' aparece en sus ‘stories’ de Instagram para denunciar que se están haciendo pasar por ella

Lola Mencía, de ‘Supervivientes’, responde a las críticas por sus operaciones y muestra su verdadero cambio físico

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Lola Mencía, más conocida como Marta de Lola, ha aparecido en sus ‘stories’ de Instagram para denunciar que le han suplantado la identidad. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’, que ha desvelado recientemente su principal fuente de ingresos , se ha encontrado con una situación bastante desagradable y la ha expuesto para que sus seguidores le ayuden a solucionarlo.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha quedado en shock al enterarse de que alguien ha creado una cuenta en una famosa app de citas con sus fotos. “Si os encontráis a esta tal Claudia, no soy yo”, ha comenzado diciendo mostrando el perfil de la suplantadora. Fue un conocido suyo quién se lo encontró y quiso pasárselo para que fuera consciente.

“Me lo ha pasado un conocido que no es de León, pone que está a 42 km de distancia de donde él está”, ha explicado sobre la poca información que tiene. Lola asegura que aunque son sus fotos, no es ella. Además, la creadora de contenido tiene pareja así que es una situación todavía más incómoda, pues quien se encuentre con ese perfil, podría pensar cosas que no son.

La influencer se ha intentado tomar con humor y ha destacado algo que le ha llamado la atención del perfil. “Y encima va y pone 35 años, me ha metido 5 años de más por la cara. Acabo de cumplir 30, con esta cara me vas a decir que tengo 35, poco creíble”, ha dicho entre risas. No solo es que le hayan suplantado la identidad si no es que se han inventado hasta su edad.

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Al estar tan expuesta en redes sociales, tanto ella como sus compañeros de profesión tienen mayores probabilidades de encontrarse con cuentas que han robado sus imágenes. Marta de Lola ha pedido por favor a sus seguidores que si les aparece ese perfil lo denuncien por suplantación para que la propia aplicación de citas pueda eliminarlo. La influencer espera que con el apoyo de su comunidad de más de 500.000 fans se pueda solucionar.