Julia Garrigós desvela sus trucos para convivir con la ansiedad

Natalia Sette 10 OCT 2026 - 11:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte con sus seguidores qué ha hecho ella para aprender a manejar su ansiedad

Julia Garrigos habla de su operación de escoliosis y enseña las imágenes de su espalda: “Llevo 2 varillas y 11 tornillos”

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Julia Garrigós se ha mostrado siempre muy sincera con su comunidad de seguidores desde que saltó a la fama. Hace unas semanas, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se abrió en canal para contar cómo la ansiedad lleva afectando a su vida muchos años . Al ver el recibimiento del video y que muchas personas se sintieron identificadas, la influencer ha querido compartir sus trucos para convivir con este trastorno.

Cuando publicó el video hablando por primera vez sobre cómo afectaba la ansiedad en su día a día, muchos de sus seguidores agradecieron su testimonio. Al ver la repercusión que tuvo, la novia de Luis Capa ha vuelto a hablar del tema, esta vez centrada en contar qué ha hecho ella para aprender a vivir con este trastorno.

“Mucha gente que sufre de ansiedad lo pasa extremadamente mal porque es como si quisiera liberarse de ella al instante y eso es imposible”, ha comenzado diciendo. Es muy común que cuando una persona comienza a sentir lo que es la ansiedad, quiera deshacerse de ella para no vivir constantemente con los síntomas: sensación de nervios, falta de respiración, mal descanso…

Sin embargo, Julia considera que eso es extremadamente complicado y por eso ha querido compartir su truco: “Hace tiempo me dieron un consejo que a mi me hizo click y quiero que tu también lo escuches”. La alicantina tiene muy claro que la solución a la ansiedad está en no huir de ella. “Acéptala. Acepta la ansiedad como algo completamente tuyo. Piensa en ella cómo si fuera una extremidad más de tu cuerpo. Acepta que va a estar siempre contigo”, ha dicho convencida.

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Esto es lo que comenzó a hacer ella una vez escuchó el consejo y lo mejor que le ha ido. “Cuando la aceptes, empezarás a convivir con ella lo mejor posible porque si no lo hacemos vamos a estar en continua lucha”, ha continuado explicando. Para Julia, “llevarse bien” con su ansiedad ha hecho que no se culpe por tenerla y que no se odie por tener que vivir con sus síntomas. “A partir de ahí pude no tenerle miedo. No la verás como algo malo”, ha terminado diciendo.

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Su comunidad de seguidores han vuelto a aplaudir su discurso y se han sentido con la suficiente confianza para compartir en la sección de comentarios de la publicación sus propios testimonios.