Ada Colau ha asegurado que algunas de las medidas aprobadas por el Gobierno son propuestas de "fuerzas que están en Frente Amplio"

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Ada Colau se presenta como candidata a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre por Frente Amplio, un partido que surgía a raíz de Sumar, la fuerza que ha estado gobernando conjuntamente con el Partido Socialista durante los últimos casi cuatro años.

La exalcaldesa de Barcelona ha hablado sobre la coalición que formó el que ahora ha pasado a ser su partido con el PSOE y las medidas que trataron de impulsar, pero que causó desacuerdos con los de Sánchez.

También, Colau ha confesado que la parecen "buenas" las medidas que ha aprobado el Partido Socialista durante las últimas semanas y ha puesto como ejemplo la ampliación del duelo por un familiar, que ha pasado de ser de dos días a 10. "Yo me alegro por la población porque es algo que había que hacer, pero es una medida impulsada por Yolanda Díaz que estaba preparada desde hacía tiempo", asegura.

Colau, "sorprendida" por las promesas de Sánchez en un mitin

Sin embargo, dice que esa medida "se podría haber aprobado antes si fuera por nosotros, por las fuerzas que están hoy en Frente Amplio". Además, ha mencionado la propuesta que ha hecho el partido de Pedro Sánchez sobre prometer una ayuda de 200 euros por cada menor, pero Colau dice que fue "una propuesta del ministro Bustinduy" y se ha mostrado "sorprendida" a que ahora sea mencionado por el presidente del Gobierno en un mitin.

"Creo que eso no ayuda no a la credibilidad de la política", añade. De la misma manera, ha asegurado que su partido defienden "esas medidas las hemos trabajado, las hemos peleado. Creo que las medidas que han funcionado mejor en este mandato anterior son las que se han hecho en las fuerzas que hoy están en Frente Amplio, como son la reforma laboral, la subida del salario mínimo, las ayudas a la dependencia o los permisos de maternidad y paternidad", confiesa.