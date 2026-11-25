Ada Colau ha hablado sobre el mercado de la vivienda y algunas medidas que llevará a cabo su partido

Entrevista completa de Ada Colau con Carlos Franganillo: "Me comprometo a un gobierno progresista sin Vox"

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En la entrevista que la candidata de Frente Amplio a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, Ada Colau, ha hecho en Informativos Telecinco con Carlos Franganillo, se ha tratado el tema de la vivienda como uno de los aspectos más fuertes del programa electoral del partido de la exalcaldesa de Barcelona.

Durante la entrevista, Ada Colau ha reconocido que uno de los grandes fallos del Gobierno ha sido en materia de la vivienda y por eso, su partido pretende regular la situación para que deje de ser un problema social que afecta a millones de personas. Algunas de ellas es la "no intervención de los precios, que los contratos se puedan ir aplazando o que sean indefinidos", añade.

Además, ha lanzado un mensaje a los "pequeños propietarios" asegurándoles que "pueden estar perfectamente tranquilos" y asegura que ha insistido mucho con su partido en la defensa de la "mayoría social trabajadora", por lo que defienden a "las personas inquilinas y a los pequeños propietarios", sentencia.

Sobre los pequeños propietarios y los fondos

La exalcaldesa de Barcelona ha querido referirse a aquellas personas que tienen tres o cuatro viviendas", algo que según dice, "entra dentro de la normalidad", porque suelen ser las personas que tienen "una casa para vivir, la del pueblo y otra para sus hijos", dice.

Ada Colau ha asegurado que a ese grupo de personas, es decir, "a esos pequeños propietarios no solo no les vamos a subir impuestos, sino que nuestra intención es bajar los impuestos para la adquisición de la propiedad de una primera vivienda", explica.

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La líder de Frente Amplio ha asegurado que su partido quiere poner "todo el énfasis en los especuladores, que es diferente que los pequeños propietarios, o sea, esos 13 fondos que tienen 100.000 viviendas, a esos los queremos expropiar para que esas viviendas pasen a un alquiler asequible y haya efectivamente un acceso masivo de la población", asegura.