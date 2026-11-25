La candidata del Frente Amplio aplaude las recientes medidas que se han aprobado en Consejo de Ministros y dice que son gracias a Sumar y Yolanda Díaz

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La candidata a la Presidencia del Gobierno por el Frente Amplio, Ada Colau, ha celebrado en Informativos Telecinco las recientes medidas que ha probado el Gobierno del PSOE con Sumar y ha esquivado la idea de que tengan fines electoralistas, a pocos días de las elecciones generales.

"Son medidas buenas las que se han aprobado, como las del duelo por la muerte de un familiar directo hasta 10 días. Es una medida impulsada por Yolanda Díaz y que estaba preparada de hacía tiempo y efectivamente se podría haber aprobado antes", ha respondido Colau a Carlos Franganillo.

También nos ha sorprendido que el Partido Socialista, por ejemplo, haya estado bloqueando durante años la propuesta del ministro Bustinduy para la ayuda de 200 euros por cada menor y que de repente la prometan un mitin. Nosotros defendemos esas medidas, las hemos peleado", destaca la exalcadesa de Barcelona.

Preguntada sobre si cree que el PSOE está tratando de apropiarse de las medidas de Frente Amplio y así absorber a sus votantes, Colau celebra que lo hagan. "A mí me parece bien que nos copien las medidas, pero que no se quede en una promesa electoral", ha señalado.