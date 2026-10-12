Equipo Outdoor 12 OCT 2026 - 09:01h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' hizo pública su relación en Joan desde 2024 y desde entonces no han dejado de compartir su amor

Gal·la, de 'La isla de las tentaciones', se retira el ácido hialurónico de los labios y enseña el resultado

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Gal·la Mora y su prometido Joan viven ya la recta final de los preparativos de su boda. Fue a finales de 2024 cuando la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comenzó a hacer pública su relación con el empresario. Tras varias decepciones amorosas, Joan llegó a su vida para demostrarle que el amor existe y es sano. Casi tres años más tarde, siguen juntos y en el mejor momento de su vida: a punto de darse el sí quiero.

23 de julio de 2025: la pedida más romántica

Desde finales de 2024 hasta la pedida de mano, la influencer no dejó de mostrar nunca la increíble conexión que existía entre ella y su chico. Juntos no solo recorrieron el mundo, si no que abieron también un hotel de lujo en Indonesia, un proyecto del que están muy orgullosos y en el que siguen volcados a día de hoy.

Gal·la anunció que se casaba con su pareja actual en julio de 2025 con un romántico video que derritió a todos sus seguidores. En las imágenes se podía ver a ambos vestidos de blanco, sin más compañía que la naturaleza y una puesta de sol de fondo. Tras una cena romántica, Joan hincó rodilla y le hizo la gran pregunta, ante lo que la castellonense, visiblemente emocionada, se llevó las manos a la cara.

La noticia desató una lluvia de reacciones entre sus excompañeros de reality. Ana Nicolás, Tania Déniz y Darío Sellés le dieron la enhorabuena públicamente, mientras que Sandra Férriz, su amiga desde 'La isla de las tentaciones', confesó que ya lo sabía y que "por fin" lo había contado, porque "el anillo ya costaba esconderlo". Pero la reacción más comentada fue la de su exnovio, Nico Craiu, con quien mantiene una relación cordial pese a haber sido pareja durante dos años y medio: "Enhorabuena, nos vemos en la boda", le escribió.

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11 de agosto de 2025: Nico Craiu, invitado a la boda

Apenas unas semanas después de la pedida, Gal·la confirmó que su exnovio estaría entre los invitados a su enlace. La influencer aclaró que Nico sería uno de los primeros nombres en su lista, en un momento en el que ya empezaba a dar forma a los preparativos y a decidir qué excompañeros de reality formarían parte de ese día tan especial. Un gesto que sorprendió a muchos, pero que ella defendió con total naturalidad, dejando claro que la buena relación que mantienen tras su paso por el programa iba mucho más allá de la simple cordialidad.

17 de agosto de 2025: el anillo, protagonista

Días después, todas las miradas se centraron en el anillo de compromiso. Se trataba de un Darry Ring, un anillo de marca de joyería con una particularidad muy especial: solo se puede comprar una vez en la vida, ya que su compra implica firmar un documento llamado 'True Love Agreement' (Acuerdo de amor verdadero), que certifica que quien lo adquiere no podrá comprar nunca otro anillo de esa marca para otra persona. “Nunca se me pasará la obsesión con mi anillo de Darry Ring”, confesó Gal·la, para quien ese detalle era justo lo que más valoraba: sentirse especial para el hombre con el que planea formar una familia.

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30 de septiembre de 2025: la crisis que sacudió el compromiso

Apenas dos meses después de anunciar la boda, Gal·la sorprendió a todos con un comunicado mucho más serio. La influencer reconoció que su relación con Joan atravesaba una fuerte crisis: "Hoy ni Joan ni yo estamos a nuestro 100%", confesó, dejando claro que, aunque podría haber mostrado una "falsa felicidad", prefería ser sincera con su comunidad. "Las parejas perfectas no existen. Estamos viviendo procesos un tanto agobiantes y hay días como hoy que simplemente no sabemos gestionarlos en conjunto", explicó, sin entrar en detalles sobre el origen del conflicto. Pese al mal momento, se mostró convencida de que juntos lo superarían, y así lo prometió a sus seguidores.

2026: nueva vida, nuevos proyectos

Durante este último año y medio, Gal·la y Joan no han dejado de recorrer el mundo: Venecia, Dubái, un crucero por el Mediterráneo, Tanzania, Londres... fueron algunos de los destinos que visitaron, combinando el ocio con la búsqueda constante de nuevas oportunidades de negocio. En paralelo, la pareja ha ido residiendo en distintos países por motivos profesionales, desde España y Andorra hasta Indonesia y más recientemente Dubái, donde la influencer se ha sacado incluso el carnet de conducir.

También han residido durante dos meses en Los Ángeles, en una enorme casa "muy americana" según palabras de la creadora de contenido. En paralelo a todos estos viajes y cambios de residencias, siguió adelante con dos proyectos empresariales muy ambiciosos: ‘Ohnana Villas’, su exclusivo conjunto de villas en Lombok (Indonesia), y Velâme, la empresa de organización de eventos que fundó junto a su socia Clara.

La recta final antes del "sí, quiero"

Con la crisis ya superada y su vida profesional consolidada, Gal·la se encuentra ahora inmersa en los últimos preparativos de la boda. Pide consejo a sus seguidores sobre los detalles pendientes de la preboda, demostrando que, pese al bache de hace unos meses, la ilusión por dar el paso más importante junto a Joan sigue intacta.