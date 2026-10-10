144 vehículos, 39 motos, 286 caballos y cinco perros estarán en el desfile terrestre, mientras que 82 aeronaves volarán el cielo

No asistirán a la celebración Sira Rego, Santiago Abascal, Juanma Moreno, María Chivite y el lehendakari Imanol Pradales

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MadridUn total de 4.380 militares marcharán el lunes en el desfile del 12 de octubre, cuando se celebra el Día de la Hispanidad tras el festejado en 2025 con tensión entre políticos y ausencias. Este 2026 debutan los blindados 8x8 Dragón.

En este puente con 5,7 millones de desplazamientos, los legionarios ya están ensayando y preparándose para la gran cita del Día de la Fiesta Nacional, como han mostrado en redes sociales desde el Ejército de Tierra.

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Además de los 3.850 hombres y 530 mujeres que caminarán por las calles de Madrid, 144 vehículos, 39 motos, 286 caballos y cinco perros acompañarán al grupo terrestre.

Mientras que 34 aeronaves de caza y enseñanza, 16 aviones de transporte y 32 helicópteros sobrevolarán el cielo de la capital española. El acto central estará presidido, como de costumbre, por don Felipe y doña Letizia.

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Junto a los Reyes de España posará la princesa Leonor igualmente, así como la infanta Sofía. Además, asistirán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro López Calderón.

También han confirmado a EFE su presencia los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska; de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; de Educación, Milagros Tolón; y de Ciencia, Diana Morant.

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Abascal, Juanma Moreno y María Chivite, entre los ausentes

En cambio, la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, no acudirá por motivos personales. Tampoco lo hará el presidente de Vox, Santiago Abascal, al igual que ya hizo el año pasado, alegando que no quería "blanquear un Gobierno corrupto".

Este viernes, en su cuenta de la red social X, desveló que el 12 de octubre estará en Ceuta "con los españoles que defienden la frontera que Pedro Sánchez ha abandonado".

"No estaré en ninguna tribuna con un Gobierno mafioso que ha traicionado a España y que ha dejado parte de nuestro territorio nacional invadido", expresó concretamente el líder del partido político.

Sí presenciarán el desfile los presidentes de Murcia, Fernando López Miras; Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; Baleares, Marga Prohens; Asturias, Adrián Barbón; Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; Aragón, Jorge Azcón; Galicia, Alfonso Rueda; Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; Canarias, Fernando Clavijo; Extremadura, María Guardiola; Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; y Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La crisis migratoria que vive Ceuta no impide que también acuda a este acto el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas; y tampoco faltará el de Melilla, Juan José Imbroda.

Como es habitual no asistirá el lehendakari, Imanol Pradales, y tampoco en esta ocasión lo hará la presidenta de Navarra, María Chivite, ni el de Andalucía, Juanma Moreno, debido a que ese día estará en Bruselas para asistir al Comité de las Regiones, del que es vicepresidente, según han explicado desde su equipo.

Inicio del desfile a las 11 horas en la glorieta de Carlos V

El desfile comenzará a las 11:00 horas y el recorrido se iniciará en la glorieta de Carlos V, en Atocha, para finalizar en la plaza de Colón. En toral, 1.540 metros de recorrido.

A su llegada a la plaza de Cánovas del Castillo, donde estará ubicada la tribuna real, los reyes recibirán honores militares y Felipe VI pasará revista al Batallón de Honores.

Posteriormente tendrá lugar el salto de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio. Tras el izado de la bandera y el homenaje a los que dieron su vida por España, cinco aeronaves Pilatus PC-21 sobrevolarán en el acto central.

Darán paso al desfile aéreo, en el que participarán aviones Eurofighter, F-18, Harrier o los 'apagafuegos' que intervienen en la extinción de incendios forestales, además de los helicópteros del Ejército de Tierra, la Armada y la Guardia Civil .

Una cabra de dos años llamada Babieca

Seguidamente, el desfile terrestre comenzará con el paso de las unidades motorizadas encabezadas por la sección de motos de la Guardia Real. Formarán parte del mismo unidades del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire.

Así como efectivos de Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Real, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y diversos organismos de seguridad, Protección Civil y Emergencias.

Será durante la marcha terrestre cuando los asistentes tendrán la oportunidad de ver por primera vez en este desfile los carros blindados 8x8 Dragón del Ejército de Tierra.

Antes de las unidades montadas, efectivos del tercio 'Don Juan de Austria' 3.º de la Legión desfilarán acompañados de su mascota, este año una cabra de dos años de nombre Babieca.

Una vez finalizada la parada militar, los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía se trasladarán al Palacio Real para la tradicional recepción a las altas autoridades del Estado y a representantes del mundo político, económico, social y cultural.