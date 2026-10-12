Fiesta 12 OCT 2026 - 17:04h.

La periodista comparte sus impresiones sobre la imagen de Felipe VI, Letizia y la princesa Leonor en una jornada marcada por la tradición

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Este lunes ha tenido lugar en Madrid el tradicional desfile militar con motivo del Día de la Hispanidad, presidido por los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía. Una cita muy esperada que ha generado numerosas reacciones y que también ha tenido su espacio en 'Fiesta'. El programa ha contado con el testimonio de periodistas como María Eugenia Yagüe, que han tenido la oportunidad de asistir al tradicional besamanos en el Palacio Real y compartir algunos detalles y curiosidades de la jornada.

En primer lugar, la periodista española especializada en crónica social ha bromeado asegurando que lleva acudiendo al Día de la Hispanidad unos "200 años aproximadamente".

"Encontré un acompañante. Unos señores que ya no quedan... uno que fue jefe de prensa de la Casa del Rey, que nos hacía la vida muy fácil, Ramón Irigoyen. Me acompañó todo el rato y contándome cosas", ha comenzado diciendo María Eugenia Yagüe, tras lo que ha confesado que este año, a diferencia de otros, les metieron a todos los periodistas "en el mismo salón".

"Lo divertido es estar con los demás, porque para ver a los compañeros, a Pilar Cernuda, al director de 'Ok Diario'... los tengo vistos y me alegro de verlos", ha indicado. Además, la periodista ha destacado que hay un "ambientazo preelectoral total", con todo tipo de quinielas y comentarios de cara al próximo 29-N, fecha en la que, según el texto original, tendrán lugar las elecciones generales en España.

Así será la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla

Sobre la inminente visita de los Reyes a Ceuta y Melilla este martes 13 de octubre, María Eugenia Yagüe ha comentado que preguntó al respecto debido a su gran curiosidad personal: "Van a pernoctar por primera vez en la historia. Hay un parador, pero un señor de por allí me dijo que también hay edificios militares muy buenos. A día de hoy no lo saben".

Posteriormente, María Eugenia Yagüe ha contado cómo ha visto a los Reyes, a la reina Letizia y a la princesa Leonor en el tradicional besamanos del 12 de octubre: "Encontré a la infanta Sofía más señorita, más mona, menos niña y más mujer. Está más estilizada".