Lorena Romera 07 MAY 2026 - 17:30h.

La influencer catalana ha desvelado la identidad de su pareja con su primer posado oficial

Marta Riumbau publica la primera foto con su nuevo novio y Diego Matamoros reacciona

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Tras semanas de especulaciones y un debut "misterioso" en Instagram que todavía dejaba lugar a dudas, Marta Riumbau ha presentado oficialmente a su nuevo novio, desvelando su identidad. La influencer catalana ha posado por primera vez con su chico, algo que sus seguidores esperaban con ansias. Forzada tras un incidente con un fotógrafo, la catalana ha mostrado la cara de Álex, el hombre que ocupa su corazón tras la ruptura con Diego Matamoros.

Hace apenas unos días, la creadora de contenido publicaba un vídeo romántico en el que confirmaba que volvía a estar enamorada. Sin embargo, su pareja aparecía de espaldas en lo que parecía una intención de proteger su anonimato. Algo que finalmente ha durado poco. La de Barcelona de 38 años ha compartido ahora la primera imagen junto a su chico.

Un selfie con el que ha desvelado la identidad de su enamorado. A pesar de que era un paso que tenía previsto dar más adelante, un episodio con la prensa ha propiciado que la influencer haya acelerado los tiempos. "El otro día tuvimos un encuentro desagradable con un fotógrafo estando con Julieta, así que con esto terminamos el drama", ha expresado la it-girl, explicando el percance con este paparazzi, que involucraba a su hija.

"De todos modos, lo iba a presentar en algún momento, chicas. Os presento a Alex", ha escrito Marta Riumbau junto a su primer posado como pareja. Unas fotos en las que les vemos muy tranquilos, en casa de la influencer, y que no han tardado en acumular todo tipo de reacciones: "A disfrutar y a ser feliz", "es muy guapo", "mis mejores deseos para vosotros" o "bienvenido a la familia, Álex".