Marta Egea 28 NOV 2026 - 11:00h.

Comer siempre en el sofá puede favorecer posturas poco cómodas, más distracciones y la costumbre de quedarse reclinado justo después de terminar

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MadridLlegar a casa, dejarse caer en el sofá, poner una serie y cenar con el plato sobre las piernas es uno de esos pequeños placeres que cuesta discutir. Después de un día largo, sentarse formalmente en la mesa puede parecer completamente innecesario cuando lo único que apetece es descansar.

Hacerlo de vez en cuando no supone ningún problema, pero la cosa cambia cuando el sofá se convierte prácticamente en el único lugar para desayunar, comer y cenar. No es porque exista una postura perfecta para comer ni tampoco porque sentarse en un sofá sea perjudicial, sino porque este hábito suele reunir varias cosas a la vez: una posición poco estable, distracciones constantes y la tendencia a reclinarse nada más terminar.

Con el tiempo, esa combinación puede influir en cómo percibimos las comidas, favorecer a que puedan aparecer molestias en personas con reflujo y mantener tanto cuello como espalda durante demasiado tiempo en posiciones poco cómodas.

El sofá invita a comer de una manera distinta a una mesa

La mayoría de sofás están diseñados para descansar y no para comer. Son bajos, blandos y profundos. Al sentarnos, es común que la pelvis se hunda, la espalda se redondee y el cuello termine inclinado hacia delante para mirar el plato. Si además la comida está apoyada sobre las piernas o en una mesa de centro bastante más baja que el cuerpo, posiblemente pasaremos buena parte de la cena mirando hacia abajo.

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Esto no quiere decir que encorvarse durante veinte minutos vaya a causar automáticamente dolor de espalda. De hecho, los especialistas recuerdan que no hay una única postura correcta y que el cuerpo humano puede tolerar muchas posiciones distintas. Lo que suele resultar menos favorable es permanecer durante periodos prolongados siempre en la misma posición, especialmente si ésta es incómoda.

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Comer erguido también puede sentar mejor al estómago

La postura adquiere aún más importancia en personas que tienen digestiones pesadas, reflujo o sensación de llenarse con facilidad. Por eso, se recomienda comer sentado en una posición erguida y permanecer incorporado durante un tiempo después de las comidas en personas con ciertas molestias digestivas.

Una cosa es sentarse cómodamente en un sofá y otra comer prácticamente recostado, con el abdomen flexionado y después tumbarse justo después de terminar el plato. La postura tampoco explica por sí sola una mala digestión. El tipo y cantidad de comida, la velocidad al comer, el alcohol, ciertas enfermedades digestivas o incluso algunos medicamentos pueden tener más influencia.

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Quedarse tumbado después de comer sí puede ser un problema para el reflujo

Aquí aparece una de las consecuencias más claras de comer siempre en el sofá. Es muy fácil pasar de comer sentado a quedarse medio tumbado viendo la televisión prácticamente sin cambiar de sitio. Para las personas que tienen reflujo, esto puede empeorar los síntomas.

En caso de tener reflujo nocturno, se recomienda que se dejen pasar alrededor de unas tres horas entre una comida y acostarse o tumbarse. De hecho, la acidez puede empeorar después de comer y al adoptar una posición horizontal, ya que estos síntomas suelen intensificarse al acostarse o inclinarse después de una comida.

La televisión cambia la relación con el plato

Otra particularidad que tiene el sofá es que casi siempre hay una pantalla delante. Mientras que se ve una película o se repasa el móvil, la comida puede pasar fácilmente a un segundo plano.

Se puede seguir comiendo mientras se espera el final del capítulo, picar algo sin demasiada hambre o terminar el plato sin haber prestado prácticamente atención al sabor. Debido a ello se recomienda reducir distracciones como puede ser la televisión, el ordenador o el teléfono para practicar una alimentación más consciente. La idea consiste en prestar más atención al sabor, la textura y las propias señales de hambre y saciedad.

Cuando el sofá empieza a significar “picar algo”

Los hábitos también se construyen mediante asociaciones. Si, por ejemplo, todas las noches nos sentamos en el mismo sitio, se pone una serie y se saca comida, esos comportamientos empiezan a formar parte de una misma rutina. De esta forma, puede que al sentarse en el sofá, aunque no se tenga demasiada hambre, se tenga la sensación de que “falta algo”.

No es necesariamente porque el cuerpo esté pidiendo comida, sino porque se está acostumbrado a acompañar ese momento con algo para picar. Por eso, puede ser útil separar ambas actividades y comer en la mesa creando un pequeño límite entre comer y descansar.

Eso no quiere decir que comer en el sofá no pueda ser un pequeño placer que hacer de vez en cuando. El problema llega cuando ya no se elige hacerlo, sino que simplemente todas las comidas terminan allí por inercia. Por lo que, separar de vez en cuando el lugar donde se come del lugar donde se descansa puede ayudar a prestar más atención al plato, permanecer incorporados después de comer y cambiar de postura durante el día.