Natalia Sette 14 OCT 2026 - 19:02h.

La exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' ha compartido sus pensamientos sobre la constante exposición a las redes sociales

Danna Ponce abre debate en redes sobre el absentismo escolar de sus hijos

Compartir







Danna Ponce ha aparecido en sus ‘stories’ para hablar de un tema que lleva tiempo afectándole. Tras desvelar el desagradable episodio que vivió al quedarse sola en medio de una carretera , la que fuera participante de ‘Pesadilla en el paraíso’ ha compartido con todos sus seguidores una reflexión sobre el impacto que tienen en ella las redes sociales.

La creadora de contenido lleva casi 10 años dedicándose a subir contenido a las redes sociales. Empezó en Youtube en 2017, plataforma en la que sigue publicando videos hoy en día, y siguió en Instagram y Tiktok. Se dedica a ellas y comparte su día a día con su familia con los más de un millón de seguidores que acumula.

PUEDE INTERESARTE Críticas a Danna Ponce por dejarle el pelo largo a su hijo Máximo, de 2 años

Aunque le han dado muchas cosas buenas, exponer tu vida constantemente y estar delante de la pantalla día sí y día también tiene su parte negativa. Hoy, Danna ha decidido dar un paso al frente y hablar con honestidad sobre la parte mala de estas plataformas. “Voy a decir una cosa y espero que no se malinterprete, aunque sé que hoy en día digas lo que digas se juzga pero allá voy”, ha comenzado diciendo con miedo a la respuesta de su comunidad.

PUEDE INTERESARTE Danna Ponce denuncia que la han amenazado con quitarle a sus hijos

Algo inevitable de estar constantemente en redes son las comparaciones y sin duda es de las cosas que más le afectan a Danna. “Entro en redes y me siento mala madre, mala novia y mala en mi trabajo”, ha asegurado con pesar. Las personas que suben contenido eligen qué quieren mostrar y qué no y normalmente, lo que se muestra es la parte más perfecta de tu vida.

Canal de Whatsapp de Telecinco

“Hago scroll y veo: una mamá diciendo que ama levantarse pronto para preparar bizcocho saludable, madres en postparto entrenando ya con abdomen plano, gente abriendo negocios, chicas que cada día llevan un look ideal, hacen deporte, son madres, trabajan y a las 23h están durmiendo”, ha dicho Danna desahogandose.

Otra de las situaciones que a la influencer le cuesta mucho digerir de estar expuesta es la obligación que sus propios seguidores le imponen a que opine de temas sociales de actualidad. “Gente exigiendo que nos mojemos en cosas pero luego cancelando a quien lo hace, me salen vídeos que me ponen triste y me preocupan de la situación en España que solo me dan ganas de irme de aquí y que mis hijos crezcan en un lugar mejor etc…”, se ha sincerado.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Danna tiene claro que es inevitable compararse y no sentirse suficiente y que aunque vaya en contra de su propio trabajo, no puede más que recomendar a sus seguidores que deje de consumir todo aquel contenido que le haga “sentir mal o cree frustraciones innecesarias”. Tras este comunicado, la influencer volvió a subir otro ‘storie’ dando consejos sobre lo que podría hacer una persona que se sienta como ella.

“Elige de lo que alimentas tu mente. Si seguir a alguien te hace sentir mal y es algo habitual, deja de verlo. Si ver las noticias te agobia, apaga la tele. Si yo misma te lo provoco, deja de seguirme. Lejos de juzgarte, te voy a entender”, ha dicho con total honestidad. El mensaje más importante que ha querido transmitir es que no tienes que ser perfecta, que no tienes que mojarte en todo ni saber de todo.

Y ha terminado diciendo: “También puedes ser simplemente tú. Y tener días en los que llegas a la noche como puedes y poco más. Y aunque nos hagan creer lo contrario, creo que somos la mayoría”. La reflexión ha sido muy aplaudida por sus seguidores, que han agradecido que dé voz a una situación con la que muchos se sienten identificados.