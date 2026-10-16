Jennifer Lara desvela a qué se dedicaba antes de trabajar en televisión

Natalia Sette 16 OCT 2026 - 17:51h.

La extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' ha compartido con sus seguidores en qué trabajaba antes de entrar en televisión

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Jennifer Lara ha aparecido en sus ‘stories’ de Instagram tras r ealizarse una rinoplastia para desvelar a qué se dedicaba antes de trabajar en televisión. La creadora de contenido ha aprovechado que su hija Ángel, de 6 años, se ha interesado por su pasado para compartirlo con todos sus seguidores.

La primera aparición de la influencer fue en 2014 en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ cuando debutó como pretendienta de Ángel Vico. Su historia de amor no triunfó y lo intentó de nuevo hacienda pretendiente de Labrador. Poco después, a la vallisoletana le ofrecieron el trono y lo aceptó sin dudarlo.

Durante esta etapa como tronista, varios chicos bajaron para conquistarla. Entre ellos, Hugo Paz, que logró conquistar su corazón y se fueron juntos del programa. La creadora de contenido y el exnovio de Hugo Paz no duraron mucho y ella volvió a aceptar el trono en el año 2016. En esta ocasión, Jenni se saltó las normas con Labrador y terminó abandonando el trono sola.

Dos años más tarde, en mayo de 2018, Jennifer protagonizó un regreso inesperado al plató para pretender a Albert Barranco, quien era tronista en ese momento, aunque pronto se dieron cuenta que entre ellos no había conexión suficiente. Desde ese momento, Jennifer se ha dedicado a las redes sociales y ha tenido su propio canal en Mtmad, siendo también colaboradora de programas como ‘En todas las salsas’.

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Aunque lleve 12 años en el ojo público, Jennifer tuvo un pasado laboral y ahora lo ha desvelado. Todo surgió a raíz de una conversación con su hija mayor: “El otro día Ángel me preguntó qué hacía antes de trabajar en la tele”. Para sorpresa de muchos, la influencer fue profesora durante muchos años. “Fui profe de patinaje, estuve en 5 colegios durante 4 años dando clases”, ha dicho recordando aquella etapa.

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Al saber esto, su hija se ha quedado muy sorprendida pues no se lo esperaba. Ángel le ha pedido entusiasmada a su madre que le enseñe a patinar y como ella cumple todos sus deseos, Jennifer le ha comprado unos preciosos patines rosa y azul claro con ruedas de luces.