Natalia Sette 19 OCT 2026 - 13:59h.

La participante de 'Sin señal' ha comunicado su decisión de abandonar el Camino al segundo día por los dolores que está sufriendo

Carla Flila enseña su físico tras engordar 6 kilos y lanza un poderoso mensaje

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Carla Flila se ha enfrentado a uno de los mayores retos de su vida. Tras sincerarse a comienzos de año sobre una dolencia que arrastra en la cadera desde que era pequeña , un problema de pisada que ha terminado derivando en molestias en las rodillas y en los pies, la influencer decidía hacer el Camino De Santiago. Sin embargo, ha tenido que abandonarlo el segundo día.

La concursante de ‘Sin señal’, el nuevo reality de Mediaset Infinity , siempre ha tenido el deporte como parte de su rutina, ayudándola a mantenerse serena. Aún así, la creadora de contenido era plenamente consciente del enorme desafío que suponía caminar todos esos kilómetros. Ya el primer día compartió con sus seguidores que tras los 12 primeros kilómetros, su dolor ya era muy fuerte.

“Voy la última, me duele muchísimo, llevo ya 12km pero confío en mí. Ojalá mi cadera me permita vivir esta experiencia hasta el final”, decía con mucha esperanza. Sin embargo, el día 2 ha sido un golpe de realidad para ella: no puede terminar el Camino. El dolor que siente en la cadera es insoportable y caminar se le hace imposible.

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“De verdad que quiero hacer el Camino pero no puedo, es el día 2 y me duele muchísimo”, ha comenzado diciendo en un video que posteriormente publicó en su muro de Instagram. A Carla se le quiebra la voz, y los ojos se le llenan de lágrimas, está claro que no quiere rendirse. “Mi cabeza quiere pero mi cuerpo no me deja, una tiene que aprender sus limitaciones”, ha dicho derrotada.

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En el video se ve cómo le cuenta a su amiga Lucía de la Puerta que se tiene que ir, terminándo de romper por completo mientras la abraza para despedirse de ella. “Me llevo la fuerza de voluntad, lo más importante no es terminarlo si no intentarlo”, ha dicho orgullosa de sí misma. Poco después, la creadora de contenido ha subido un carrusel de fotos de los día que ha pasado en Galicia acompañado de una profunda reflexión.

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“Esta ha sido la segunda vez que intento hacer el Camino de Santiago, pero dicen que a la tercera va la vencida. Aunque mi problema de cadera no me ha permitido terminarlo, buscaré una alternativa”, ha comenzado escribiendo. En el texto reconoce que la próxima vez que lo intente lo hará sola y puede que incluso en bicicleta. La influencer ha compartido también todo lo que estos dos días le han enseñado: rendirse no es fracasar, lo importante es disfrutar y las personas que te acompañan.

Carla ha terminado su aplaudida reflexión con un esperanzador “Volveré. Y esta vez, encontraré mi manera de hacerlo”. Sus seguidores no han dudado en volcarse con ella y mandarle mensajes de ánimo y de apoyo, haciendo hincapié en que lo más importante es que lo haya intentado.