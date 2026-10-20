Natalia Sette 20 OCT 2026 - 12:01h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha opinado sobre el show de ‘Victoria’s Secret’ equivocándose en su discurso

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Marina García vuelve a situarse en el centro de la polémica tras responder tajante a los comentarios negativos sobre su físico . La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido comentar el gran show de ‘Victoria Secret’ con todos sus seguidores y ha recibido críticas por afirmar que no hay modelos españolas y olvidar a Cala Moragas.

Como fiel consumidora de desfiles de moda, la influencer no ha querido perderse uno de los eventos más importantes del año: el show de ‘Victoria’s Secret’. Decenas de modelos de todas partes del mundo desfilan con las mejores piezas de la marca y por supuesto, con las protagonistas del evento: las alas. “Impresionante, siempre lo digo, pero sabéis que me gusta comentarlo todo, aunque nadie me lo pida”, ha comenzado diciendo Marina sobre el espectáculo.

No obstante, a pesar de que le ha encantado, ha querido dirigir su crítica a la escasez de modelos españolas en la pasarela. “Me parece increíble con la belleza tan diversa y modelos que tenemos en España nadie la representa desde hace años en este desfile”, ha dicho con cierta indignación.

La creadora de contenido ha querido defender a las profesionales españolas y ha continuado su opinión diciendo: “Me encantaría ver al menos a una española desfilando, siempre siento que no tienen las mismas posibilidades, y estoy segura de que van sobradas en todo, belleza, experiencia, talento…”

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El problema ha llegado cuando una seguidora le ha llevado la contraria, y no por no estar de acuerdo con que hayan más modelos españolas, si no porque Marina está equivocada. “¿Que valiente eres afirmando no? ¿Cala Moragas de donde es?”, le ha puesto inquisitiva. La andaluza pasó por alto en su discurso que sí que había una modelo española.

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Cala Moragas es una modelo española de 26 años que estudió Fashion Business en Nueva York. Tras finalizar, fichó con una de las agencias más prestigiosas del mundo: ‘Ford Models’. Uno de sus primeros trabajos fue para la firma ‘Versace’ en el desfile de la Semana de la Moda de Milán en el año 2025. No obstante, a pesar de varias campañas relevantes, el hito de su carrera ha sido desfilar para ‘Victoria's Secret’. Es una de las seis modelos españolas que ha logrado llegar hasta allí en la historia de la marca de lencería.

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Lejos de ignorar el comentario de la seguidora, Marina ha decidido capturarlo y publicarlo en su ‘storie’ para responder. “Ayer estuve viendo el desfile y no la vi, intento buscar vídeos de ella y no me aparece ninguno”, ha escrito intentando defenderse. Aún así, para la influencer la representación española sigue siendo mínima.

“Sinceramente, sigo sin ver que España esté representada en este desfile, pero desde hace años. Para mí las chicas españolas son pura belleza y encanto, simplemente me gustaría ver a más desfilando. Y ojalá así sea para los próximos desfiles”, ha terminado diciendo tajante sin cambiar de opinión a pesar de su evidente fallo.