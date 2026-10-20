Irina Shayk sorprende con su atrevido look tras desfilar en el Victoria's Secret Fashion Show de Los Ángeles

Kylie Jenner sorprende con su participación sorpresa en el desfile de Victoria's Secret luciendo un sujetador valorado en 50 millones de dólares

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Irina Shayk ha vuelto a acaparar todas las miradas con una apuesta de moda que deja poco espacio a la imaginación. Tras desfilar en el esperado regreso del Victoria's Secret Fashion Show a Los Ángeles, la modelo rusa alargó la noche en la fiesta posterior con un estilismo que convirtió las transparencias en las grandes protagonistas de su look. Sujetador negro, medias burdeos prácticamente transparentes y ropa interior a la vista.

A sus 40 años, la modelo ha demostrado que sigue sintiéndose cómoda arriesgando con la moda y apostando por prendas que rompen con los códigos más tradicionales de la alfombra roja.

Así, su última aparición no ha tardado en llamar la atención, tanto por la audacia de la combinación como por la manera en la que ha querido sumarse a una de las tendencias más comentadas de las últimas temporadas, conocido como el 'naked dressing', o la moda de vestir dejando el cuerpo y la lencería al descubierto.

Los detalles de su look

La propia Shayk ha publicado en sus redes sociales su estilismo para acudir al 'after party 'del desfile en el Bird Streets Club, en West Hollywood. Tal y como se observa, lució un sujetador negro de corte clásico, con el que dejaba al descubierto los hombros y el abdomen.

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Sin embargo, el elemento que concentró todas las miradas fueron sus medias de color burdeos, de tiro extremadamente bajo y confeccionados en un tejido transparente que permitía ver claramente la ropa interior que llevaba debajo. Se trataba de una prenda de la firma Mowalola, perteneciente a su colección primavera-verano 2027.

Para completar el conjunto, Shayk eligió unos zapatos de tacón en el mismo tono burdeos, de punta afilada, y un colgante plateado con forma de cruz que caía sobre su pecho.

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Como último accesorio, añadió un pequeño bolso con estampado de leopardo de la firma Hunting Season.

Los momentos más sonados del desfile de Victoria's Secret

Pero el arriesgado look de Irina Shayk no ha sido lo único que ha acaparado miradas. Uno de los grandes protagonistas del desfile ha sido el Fantasy Bra, lucido por Kylie Jenner.

Victoria's Secret presentó por primera vez este icónico sujetador, cuajado de joyas, en 1996, y desde entonces, se ha convertido en una de las piezas más emblemáticas de la firma. Su última aparición sobre la pasarela había sido en 2018, cuando lo llevó Elsa Hosk.

Es considerado el sujetador más caro de la historia, está valorado en unos 50 millones de dólares (alrededor de 44,5 millones de euros). La pieza ha sido diseñada por Jacob Arabo, fundador de la firma de joyería de lujo Jacob & Co., en colaboración con Victoria's Secret, y confeccionada por 15 artesanos tras aproximadamente 1.000 horas de trabajo.

Otro de los momentos destacados ha sido la vuelta de Bárbara Palvin a la pasarela tan solo seis semanas después de dar a luz a su hija, Sylvie. Su marido, Dylan Sprouse, también ha acaparado parte de la atención con los ánimos y las ovaciones que le ha dedicado durante el desfile.

Bella Hadid, por su parte, ha sido la encargada de inaugurar el espectáculo con un conjunto floral acompañado de unas románticas alas a juego.

Entre los regresos más esperados destaca el de la modelo sueca Elsa Hosk, que ha vuelto a desfilar ocho años después de para Victoria’s Secret, esta vez con unas alas gigantes, de las más grandes que se han visto en la historia del espectáculo. A ella se suma Rosie Huntington-Whiteley, que ha vuelto a ponerse las alas 16 años después de su última aparición como ángel de Victoria's Secret, en 2010.

Por último, Cala Moragas ha hecho historia al convertirse en la sexta española en participar en el Victoria's Secret Fashion Show, sumándose a la lista de modelos nacionales que han desfilado para la reconocida firma de lencería.