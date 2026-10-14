Claudia Barraso 14 OCT 2026 - 17:14h.

La modelo ha confesado cómo la marca le trasladó la noticia al representante y confiesa que no le gustó cómo hicieron las cosas

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El desfile de Victoria’s Secret se va a celebrar en apenas cuatro días, es decir, el próximo 18 de octubre en Los Ángeles y ya se va conociendo quién desfilará por la pasarela y quien no. En este caso, la que ha sido uno de los ángeles hasta ahora, Romee Strijd no estará en el evento de este año, por razones que no ha querido especificar, pero que sí ha querido confesar cómo fue la decisión.

A través de su perfil en TikTok, la modelo ha explicado cómo la marca le trasmitió esta decisión de no contar con ella este año y lo que supuso en su vida. Dice que hace unos días empezó a sospechar cuando todavía “no había recibido ninguna notificación durante semanas”, pero pensó que su nombre “podría estar en alguna lista”, por lo que no decidió alertarse.

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“Hoy es lunes y el desfile es el domingo y aún no he recibido ninguna información, así que sigo preguntando a mi agencia de representación sobre la situación, pero parece que sigo en la lista de ‘posibles’. Han pasado cinco semanas desde el casting”. Con cierto nerviosismo y las lágrimas en los ojos, la joven de 31 años confesaba que aún estaba preparándose y entrenando por si la llamaban a última hora.

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Así recibió la noticia

Además, confiesa que desde que ha sido madre tiene que “entrenar más duro. Ya sabes, un cuerpo posparto necesita más actividad física que antes. Realmente quiero participar en este desfile de nuevo, incluso después de tener hijos, porque siento que este es el momento adecuado”, dice en el vídeo.

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Pero, en un segundo vídeo publicado pocas horas después, confirmaba a todos sus seguidores que ya estaba claro que no iba a participar en el desfile y que “fue un rechazo, pero está bien, porque ser rechazada es parte de ser modelo y es perfectamente normal”, sentenciaba intentando tranquilizarse a ella misma.

La modelo ha contado que su representante fue quien le comunicó la decisión de la marca, quien dijo que la joven “era genial”, pero creían “que no encajaba con el perfil de este año”. Y sin dar más motivos, cerraron la llamada y con ella la posibilidad de la que había sido modelo encima de la pasarela desde entonces. “No me contaron toda la historia, lo que me hace sentir peor que si no hubiera podido ir al programa. Me siento desamparada por la agencia. Siento que no conozco toda la verdad”.

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Romee Strijd confesó que después de esta mala experiencia, no pensaba “que vuelva a participar en ningún casting en el futuro porque no me gustó cómo se desarrollaron las cosas. Estoy descontenta con todo el proceso. No me gustó cómo me trataron y quiero conservar los buenos recuerdos”, dijo entre lágrimas en el vídeo.