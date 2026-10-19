En el desfile, la influencer Kylie Jenner ha lucido el primer 'Fantasy Bra' de la firma desde 2018, el sujetador más caro de la historia de la marca

La edición de 2026, celebrada este domingo ha marcado el regreso del espectáculo a Los Ángeles, California, después de 19 años

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Kylie Jenner ha sorprendido este domingo en Estados Unidos tras su participación sorpresa en el desfile de Victoria's Secret, un espectáculo lleno de glamour, moda y música que reunió a algunas de las modelos más reconocidas de sus pasarelas, como Alessandra Ambrosio y Adriana Lima.

La modelo californiana Bella Hadid ha sido la encargada de abrir la glamurosa pasarela del Victoria's Secret Fashion Show 2026 que ha tenido lugar en Los Ángeles, California, donde los ángeles de la marca volvieron a agitar sus alas ante los ojos del mundo.

Las alas de Victoria's Secret han vuelto a desfilar en Los Ángeles

La pasarela presentó una de las muestras de alas más diversas de los últimos tiempos, con velos, brillos, lentejuelas y plumas de múltiples colores y de todos los tamaños que realzaron la propuesta de lencería de la famosa marca.

El espectáculo también celebró el regreso de grandes figuras del modelaje como Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Alex Consani, Anok Yai, Ashley Graham, Devyn Garcia, Imaan Hammam, Joan Smalls, Liu Wen y Paloma Elsesser.

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La edición de este domingo, que marcó el regreso del espectáculo a Los Ángeles después de 19 años, también trajo de vuelta el 'Fantasy Bra', una exclusiva pieza de lencería creada en colaboración con la firma de joyería Jacob & Co. y lucida por Kylie Jenner.

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Jenner sorprendió al público al desfilar por primera vez en esta icónica pasarela

La influencer, que cuenta con 350 millones de seguidores en sus plataformas, lució el primer 'Fantasy Bra' de la firma desde 2018, valorado en 50 millones de dólares, según la revista 'Vogue', lo que lo convertiría en el sujetador más caro de la historia de la marca.

Solo el diamante amarillo central está valorado en 22 millones de dólares, de acuerdo con la revista. El atuendo de Jenner se completaba con una minifalda vaporosa, tacones transparentes y alas de plumas blancas. Entre el público asistente se pudo ver al actor Timothée Chalamet, pareja de Jenner, junto a la madre de esta, Kris Jenner, quienes acudieron para apoyarla.

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El evento destacó asimismo por un cartel íntegramente femenino, con actuaciones en vivo de Megan Thee Stallion, que lució unas grandes alas rosadas; Tate McRae, que vistió lencería roja; Megan Moroney, con un atuendo negro y plateado; y el grupo global de pop KATSEYE, que interpretó 'Pinky Up' para dar paso a los nuevos diseños de PINK, la línea juvenil de Victoria's Secret.

El espectáculo de este domingo en Los Ángeles, al que asistieron personalidades de Hollywood como Nicole Kidman, da continuidad al giro estratégico iniciado por la marca en 2024, con el regreso de este emblemático evento en Nueva York.

Las críticas del desfile

Con una propuesta renovada, la firma de lencería busca consolidar su distanciamiento de las críticas a los rígidos estándares de belleza y a la escasa diversidad corporal que contribuyeron a la suspensión de su histórico espectáculo en 2019.

Este año, el desfile también se ha enfrentado a críticas por la ausencia de la veterana Romee Strijd o la brasileña Lais Ribeiro, ambas nombradas oficialmente como "Ángeles" de la marca en 2015, que formaron parte del desfile de este año.

El anuncio fue dado pocos días antes del evento y la decisión avivó las críticas contra la firma por apostar por creadoras de contenido e hijas de celebridades en detrimento de maniquíes profesionales, generando incluso amenazas de boicot.