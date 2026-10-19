Cala Moragas es la modelo española de 26 años que ha desfilado en el último desfile de Victoria's Secret

Kylie Jenner sorprende con su participación sorpresa en el desfile de Victoria's Secret luciendo un sujetador valorado en 50 millones de dólares

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Los AngelesLos ángeles de Victoria’s Secret han vuelto a agitar sus alas ante los ojos del mundo este domingo en EE.UU., con un espectáculo lleno de glamour, moda y música que reunió a algunas de las modelos más reconocidas de sus pasarelas, como Alessandra Ambrosio y Adriana Lima, además de contar con la participación sorpresa de Kylie Jenner.

Entre todas ellas, hubo una representante española. Cala Moragas, modelo e hija de un político, ha sido la única representante española encargada en desfilar para Victoria's Secret 2026. Aunque acaba de iniciar su andadura en el mundo de la moda, la hija de Jorge Moragas, actual embajador de España en Tanzania, que fue también asesor de Protocolo de la Presidencia del Gobierno con Felipe González en el año 1995, ya es uno de los rostros que las firma se rifan para sus desfiles.

¿Quién es Cala Moragas?

Siendo la sexta española que desfila en la historia de Victoria's Secret, esta joven ha conseguido hacerse su hueco en el mundo de la moda internacional. Nacida en el año 2000, Moragas está fichada por la prestigiosa agencia de modelos Ford Models. La hija del actual embajador de España en Tanzania y de la diseñadora española Paloma Tey se dio a conocer después de que un vídeo que publicó en TikTok se hiciera viral.

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En ese momento, la joven estaba buscando trabajo tras finalizar sus estudios de Fashion Business en Nueva York, una formación relacionada con el mundo empresarial de la moda. Nada más compartir la publicación en sus redes sociales, Cala Moragas fichó por su representante que le consiguió un contrato con la agencia de modelos anteriormente citada.

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Tras este contrato, la supermodelo comenzó a desfilar para grandes marcas. Uno de sus primeros trabajo como modelo fue en el desfile de la firma Versace durante la Semana de la Moda de Milán en 2025. Desde entonces, ha trabajado con diferentes marcas y publicaciones internacionales, lo que ha hecho que vaya ganando reconocimiento dentro del sector de la moda.

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Sin embargo, el hito de su carrera de moda a sus 26 años ha sido el participar en el Victoria’s Secret Fashion Show, uno de los desfiles y eventos más conocidos del mundo de la moda.

Siguiendo los pasos de Blanca Padilla o Eugenia Silva, la presencia de Cala Moragas en esta cita representa una oportunidad para dar mayor visibilidad al talento español en las pasarelas internacionales.

¿Cómo ha sido el desfile VSFS2026?

Sobre la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show 2026 celebrada en Los Ángeles, Bella Hadid fue la encargada de abrir el espectáculo marcando el inicio de una noche llena de brillo y sensualidad. El espectáculo también celebró el regreso de grandes figuras del modelaje como Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Alex Consani, Anok Yai, Ashley Graham, Devyn Garcia, Imaan Hammam, Joan Smalls, Liu Wen y Paloma Elsesser.

La pasarela presentó una de las muestras de alas más diversas de los últimos tiempos, con velos, brillos, lentejuelas y plumas de múltiples colores y de todos los tamaños que realzaron la propuesta de lencería de la famosa marca.

La edición de este domingo, que marcó el regreso del espectáculo a Los Ángeles después de 19 años, también trajo de vuelta el ‘Fantasy Bra’, una exclusiva pieza de lencería creada en colaboración con la firma de joyería Jacob & Co. y lucida por Kylie Jenner. Sin lugar a dudas, Kylie Jenner, de 29 años, ja sido una de las sorpresas del evento al desfilar por primera vez en la icónica pasarela.

La influencer, que cuenta con 350 millones de seguidores en sus plataformas, lució el primer ‘Fantasy Bra’ de la firma desde 2018, valorado en 50 millones de dólares, según la revista Vogue, lo que lo convertiría en el sujetador más costoso de la historia de la marca. Solo el diamante amarillo central está valorado en 22 millones de dólares, de acuerdo con la revista. El atuendo de Jenner se completaba con una minifalda vaporosa, tacones transparentes y alas de plumas blancas.

Entre el público asistente se pudo ver al actor Timothée Chalamet, pareja de Jenner, junto a la madre de esta, Kris Jenner, quienes acudieron para apoyarla.

Las actuaciones del evento de moda

El evento destacó asimismo por un cartel íntegramente femenino, con actuaciones en vivo de Megan Thee Stallion, que lució unas grandes alas rosadas; Tate McRae, que vistió lencería roja; Megan Moroney, con un atuendo negro y plateado; y el grupo global de pop KATSEYE, que interpretó ‘Pinky Up’ para dar paso a los nuevos diseños de PINK, la línea juvenil de Victoria’s Secret.

El espectáculo de este domingo en Los Ángeles, al que asistieron personalidades de Hollywood como Nicole Kidman, da continuidad al giro estratégico iniciado por la marca en 2024, con el regreso de este emblemático evento en Nueva York.