Natalia Sette 22 OCT 2026 - 11:54h.

La bailarina y novia de Isaac Torres, con todo el dorlor del mundo, ha tenido que tomar una importante decisión por el bien de su hijo Alejandro

Dana García confiesa que no ha disfrutado de su embarazo con Isaac Torres

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Dana García continúa mostrando con absoluta honestidad los altibajos físicos y emocionales de su embarazo junto a Isaac Torres. Tras abrirse en canal entre lágrimas para reflexionar sobre el duelo de identidad que atraviesa y la inevitable despedida de su antigua vida, la bailarina se ha visto obligada a dar un paso al frente y tomar una difícil decisión por el bien de su futuro bebé.

Entrando ya en las 20 semanas de gestación, la influencer ha tenido que poner freno a una de sus mayores pasiones tras escuchar las señales que le mandaba su propio cuerpo. “Sabía que este momento iba a llegar pero no sabía que iba a ser tan pronto. Me da muchísima pena, lo he intentado posponer lo máximo posible: voy a tener que hacer una pausa a mis clases de baile”, ha anunciado en un emotivo video publicado en su Instagram de sus mejores momentos como bailarina.

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Llegar a este punto no ha sido un camino sencillo para la catalana, quien ha luchado contra sus propios límites físicos para alargar este momento al máximo. “Estoy de 20 semanas y aunque me ha costado muchísimo tomar esta decisión, mi cuerpo me está pidiendo parar”, ha revelado. Dana no solo daba clases de baile si no que compaginaba esto con su trabajo de oficina y la creación de contenido en redes sociales.

Para la pareja del exparticipante de 'La isla de las tentaciones', la danza siempre ha representado un pilar fundamental en vida, lo que ha hecho que la despedida temporal resulte especialmente amarga. “Me he pasado semanas sintiendo frustración e impotencia por no poder dar el 100% de mí porque para mí bailar y enseñar nunca han sido solo un trabajo, sino mi vía de escape, mi pasión y mi terapia”, ha confesado.

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Con el corazón encogido pero consciente de sus prioridades familiares, la bailarina ha querido mostrar su gratitud hacia las personas que la han acompañado cada día. “Hoy quiero dar las gracias a todas las escuelas que han confiado en mí pero sobre todo a cada una de mis alumnas. Habéis sido mi motor, mi motivación y una parte enorme de esta etapa”, ha escrito profundamente emocionada.

La creadora de contenido ha confesado también el estrago emocional que le ha supuesto compararse con otras mujeres embarazadas y el esfuerzo que ha hecho por aprender a respetar sus ritmos sin juzgarse. “Me da pena parar tan pronto. He llorado, me he frustrado y me he comparado con otras mujeres olvidando que cada embarazo es diferente y que cada cuerpo tiene sus tiempos”, ha reflexionado.

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A pesar del dolor que le produce alejarse de las aulas, la artista prioriza la salud del pequeño que lleva dentro para afrontar con tranquilidad el tramo final de la espera. “Parar también es una forma de cuidarnos a Alejandro y a mí”, ha concluido convencida, dejando claro a sus seguidores que este paréntesis profesional es solo un “hasta pronto” antes de volver a bailar.