Celia Molina Europa Press 26 OCT 2026 - 15:30h.

El cantante, que actuó en el concierto 'Por ellas' del pasado fin de semana, ha hablado por primera vez del hijo que está esperando

La madre de Pablo López comparte una foto de Laura Rubio embarazada de su primer hijo: sonriente y vestida de flamenca

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Un año más, la emisora Cadena 100 ha celebrado el concierto solidario 'Por Ellas', organizado en beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en apoyo de las mujeres que padecen o han padecido un cáncer de mama. Uno de los cantantes que se subieron al escenario fue Pablo López quien, un año después de su boda con Laura Rubio, está esperando ya su primer hijo con su esposa, según informaron las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez el pasado 1 de octubre.

En la alfombra roja del concierto, el cantante habló por primera vez frente a los micros de su futura paternidad, mostrándose feliz e ilusionado ante la llegada de su bebé. Aunque siempre se ha caracterizado por mantener su intimidad alejada de los focos, el artista ha compartido su alegría y ha reconocido que está viviendo este momento con especial emoción.

"Ojalá sea un buen padre"

"Estoy feliz de hablar por primera vez contigo de una cosa de la que normalmente no hablo", ha confesado, dejando claro que se encuentra en una etapa muy dulce. "Muy feliz, contento, sobre todo por la salud, la libertad e intentaré que los caminos sean hermosos, relajados, pero muy feliz, muy feliz", ha añadido. Preguntado por si cree que será un buen padre, Pablo ha respondido con humildad y una sonrisa: "Ojalá, ojalá", mostrando sus ganas de afrontar este nuevo reto.

El malagueño también ha querido dedicar unas bonitas palabras a su compañero, Dani Martín, después de conocer la triste noticia del fallecimiento de su padre. Pablo ha destacado la calidad humana de su compañero y le ha enviado todo su cariño en estos momentos difíciles. "Dani es un ser de absoluta luz", ha asegurado, convencido de que el amor que transmite a los demás le ayudará a sobrellevar esta pérdida. "Reparte tanto amor que seguro que le sobra para incluso llevar todo esto. Así que un abrazo", ha concluido.

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La entrevista tuvo lugar en un evento solidario en el que la música y la lucha contra el cáncer de mama han sido protagonistas. Pablo recordó la importancia de este tipo de iniciativas y ha reivindicado el poder de las canciones como forma de acompañamiento y esperanza. Además, explicó el significado de Hibakusha, el nombre elegido para su gira, con el que rinde homenaje a la capacidad humana de superar las adversidades. Una cita muy especial en la que el artista ha compartido su felicidad por la paternidad y ha demostrado, una vez más, su sensibilidad y cercanía con quienes atraviesan momentos complicados.