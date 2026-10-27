Ruth, de ‘La isla de las tentaciones’, explica el motivo de su desaparición en redes

Natalia Sette 27 OCT 2026 - 19:12h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' lleva días ausente en sus redes sociales y ha publicado un comunicado explicando el motivo

Ruth y Nico, de ‘La isla de las tentaciones’, desvelan cuanto les ha costado su boda con 30 invitados: 1500€ de iluminación y 800€ en la hora loca

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Ruth González no pasa por su mejor momento personal. Tras anunciar con gran ilusión su compromiso con Niko Malvaux , la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha tenido que hacer frente a un delicado bache de salud que la ha mantenido alejada de las redes sociales. La influencer ha explicado en detalle qué le está ocurriendo.

La creadora de contenido canaria lleva meses lidiando con los estragos de la endometriosis invisible que le fue diagnosticada tras años de dolores y reglas interminables. Ruth ha tenido que pasar por fuertes crisis de dolor, vómitos y cansancio extremo que le impedía llevar una vida normal.

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Ahora, parece que esas crisis han vuelto a pesar de estar tomando medicación. A pesar de haber notado cierta mejoría gracias a esta medicación hormonal, Ruth ha querido ser totalmente sincera sobre los altibajos constantes que experimenta en su día a día. “Mi endo con el dinogest ha mejorado pero hay días de recaída”, ha admitido con resignación.

La endometriosis es un trastorno crónico en el que un tejido similar al revestimiento del útero crece fuera de este, provocando fuertes cólicos, sangrados irregulares y fuertes dolores pélvicos. Para frenar este proceso, la influencer ha estado siguiendo un tratamiento médico con dinogest, un medicamento progestágeno diseñado específicamente para reducir el crecimiento del tejido endometrial y aliviar las molestias.

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Todo esto se le ha juntado con una época de toma de decisiones crucial. “No estoy desaparecida, estoy con muchas decisiones en mi vida, muchos caminos”, ha confesado también la canaria a través de sus ‘stories’ de Instagram.

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“Paciencia”, se ha repetido a sí misma la modelo a modo de mantra, dejando claro que afronta esta dura batalla paso a paso y a la espera de tomar decisiones definitivas sobre su vida y su enfermedad. A pocos meses de su boda con Nico Malvaux, la influencer ha preferido desconectar de las redes y centrarse en su bienestar mental y físico para llegar al gran día en las mejores condiciones posibles.