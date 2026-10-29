Lorena Romera 29 OCT 2026 - 13:14h.

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La conmoción por el trágico choque ferroviario que este martes costó la vida a 69 personas tras la colisión entre un tren de Renfe y un convoy de Iryo sigue generando reacciones en todos los ámbitos del país. Un día después del siniestro, Pedro Sánchez, ha garantizado que el Gobierno está "volcado para esclarecer esta tragedia humana", tras presidir la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el titular de Transportes, Óscar Puente.

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Mientras las primeras investigaciones apuntan a un fallo humano tras la caída del sistema de seguridad LZB -después de que un responsable de Adif autorizara continuar la marcha a pesar de que el Iryo se encontraba parado en la vía-, numerosos rostros conocidos han mostrado su dolor y solidaridad.

Entre ellos destaca el testimonio de Alejandro Nieto. El ganador de 'Supervivientes' y exconcursante de 'La isla de las tentaciones' se encuentra actualmente de crucero, una experiencia muy esperada que, sin embargo, se ha visto completamente empañada por el impacto de la noticia.

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A través de sus historias de Instagram, y antes de perder de nuevo la conexión a internet tras zarpar, el andaluz se ha mostrado visiblemente afectado, sin poder reprimir las lágrimas: "Llevábamos mucho tiempo esperando este momento, pero os juro por mi vida que tengo ganas de llorar. Se me han quitado las ganas de todo. Lo único en lo que pienso es en esas familias, en que podría haber sido yo o un familiar mío".

Ante la magnitud de la catástrofe, el creador de contenido baraja desplazarse al lugar de los hechos en cuanto desembarque para colaborar en lo que le sea posible: "En cuanto vuelva, lo que necesitéis: donar sangre, si tenemos que ayudar... Cojo mi coche, me voy a Toledo y hago lo que tenga que hacer. Estoy dispuesto a lo que sea por ayudar".

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Asimismo, Alejandro Nieto ha ofrecido su perfil público como altavoz para visibilizar la búsqueda de desaparecidos o la difusión de información: "Aquí tengo mis redes sociales a disposición de cualquier persona que necesite ayuda: números de teléfono, fotos de familiares..."