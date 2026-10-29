Detenido el hombre que ponía veneno y comida con clavos en un parque canino de Sevilla: los lanzaba desde la ventana de su casa
La Policía Nacional lo ha detenido como presunto autor de tres delitos de maltrato animal y tres en grado de tentativa
El arrestado arrojaba desde su casa hacia el interior del pipicán comida con pinchos y veneno que dañó a varios perros tras ingerirlos
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Sevilla a un hombre como presunto responsable de la aparición reiterada de bolsitas con matarratas y salchichas con pinchos en el conocido 'Parque de la Ballena', en el distrito de Sevilla Este.
Los hechos comenzaron a principios de junio, cuando varios usuarios alertaron de la presencia en el pipicán de veneno para ratas, salchichas con elementos punzantes como clavos y agujas y alimentos manipulados en las instalaciones.
Como consecuencia de estos hechos, varios perros resultaron afectados tras ingerir los productos y tuvieron que recibir asistencia veterinaria de urgencia.
Parque clausurado
Este parque canino e infantil, situado entre las calles Manuel Olivencia y Faustino Gutiérrez y muy transitado por ciudadanos que pasean alli a sus mascotas, tuvo que ser precintado hasta en tres ocasiones por parte del Ayuntamiento de Sevilla.
Además de proceder a su inspección y limpieza, el Consistorio denunció los hechos ante la autoridad policial, que inició una investigación para identificar al responsable.
Arrojados desde la ventana
Las pesquisas y vigilancias realizadas por la Policía Nacional en coordinación con la Policía Local de Sevilla, han permitido identificar a un vecino que presuntamente arrojaba los productos peligrosos desde la ventana de su vivienda hacia el interior del parque canino.
La colaboración de los vecinos y usuarios del parque, ha resultado fundamental para el desarrollo de la investigación y el esclarecimiento de los hechos.
La investigación llevada a cabo por los agentes ha finalizado con la detención de esta persona como presunto autor de tres delitos de maltrato animal y otros tres en grado de tentativa.
El delito de maltrato animal que requiera tratamiento veterinario está castigado en el Código Penal con penas de prisión de 3 a 18 meses o multa, además de la inhabilitación especial para profesion o tenencia de animales de 1 a 3 años.