Manuel Pimentel Sevilla, 29 OCT 2026 - 14:11h.

La Policía Nacional lo ha detenido como presunto autor de tres delitos de maltrato animal y tres en grado de tentativa

El arrestado arrojaba desde su casa hacia el interior del pipicán comida con pinchos y veneno que dañó a varios perros tras ingerirlos

Compartir







Agentes de la Policía Nacional han detenido en Sevilla a un hombre como presunto responsable de la aparición reiterada de bolsitas con matarratas y salchichas con pinchos en el conocido 'Parque de la Ballena', en el distrito de Sevilla Este.

Los hechos comenzaron a principios de junio, cuando varios usuarios alertaron de la presencia en el pipicán de veneno para ratas, salchichas con elementos punzantes como clavos y agujas y alimentos manipulados en las instalaciones.

PUEDE INTERESARTE Hasta 600 euros por pasear a un perro considerado potencialmente peligroso sin la documentación obligatoria

Como consecuencia de estos hechos, varios perros resultaron afectados tras ingerir los productos y tuvieron que recibir asistencia veterinaria de urgencia.

Parque clausurado

Este parque canino e infantil, situado entre las calles Manuel Olivencia y Faustino Gutiérrez y muy transitado por ciudadanos que pasean alli a sus mascotas, tuvo que ser precintado hasta en tres ocasiones por parte del Ayuntamiento de Sevilla.

PUEDE INTERESARTE Alertan de mensajes falsos de identificaciones de fallecidos en el accidente ferroviario de Urda, Toledo

Además de proceder a su inspección y limpieza, el Consistorio denunció los hechos ante la autoridad policial, que inició una investigación para identificar al responsable.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Arrojados desde la ventana

Las pesquisas y vigilancias realizadas por la Policía Nacional en coordinación con la Policía Local de Sevilla, han permitido identificar a un vecino que presuntamente arrojaba los productos peligrosos desde la ventana de su vivienda hacia el interior del parque canino.

La colaboración de los vecinos y usuarios del parque, ha resultado fundamental para el desarrollo de la investigación y el esclarecimiento de los hechos.

La investigación llevada a cabo por los agentes ha finalizado con la detención de esta persona como presunto autor de tres delitos de maltrato animal y otros tres en grado de tentativa.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El delito de maltrato animal que requiera tratamiento veterinario está castigado en el Código Penal con penas de prisión de 3 a 18 meses o multa, además de la inhabilitación especial para profesion o tenencia de animales de 1 a 3 años.