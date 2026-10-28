Candela Hornero Madrid, 28 OCT 2026 - 13:34h.

El intérprete viajaba en el vagón número 1 del AVE que ha embestido contra el Iryo que se encontraba parado en las vías

Última hora del accidente entre un tren Iryo y un AVE a la altura de Urda, Toledo: al menos 30 muertos tras el choque de dos vagones

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Manuel Bandera, actor malagueño, viajaba este miércoles en el AVE con destino final Sevilla implicado en el accidente ferroviario que ha tenido lugar en Urda (Toledo), en el que al menos 64 personas han perdido la vida y hay 80 heridos (50 graves).

Según ha contado emocionado al programa de Canal Sur, 'Hoy en día', se encuentra en shock y tiene un golpe en las costillas, "pero nada comparado con lo que he visto. Vamos, he vuelto a nacer. Ya tengo dos cumpleaños que celebrar".

El intérprete de películas como 'Las cosas del querer' y series como 'El súper', '¡Amar en tiempos revueltos!' y recientemente en 'La Moderna' viajaba en el vagón número uno del AVE que ha impactado por detrás al Iryo que se encontraba parado en la vía, según las primeras informaciones. Comenta que en ocasiones el primer vagón es el que va en cabeza, pero en otras es el que va el último. En esta ocasión, iba en la cola. "Si llega a ir el primero, no estoy hablando contigo ahora", ha afirmado a SUR.

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También ha explicado que tras el frenazo se golpeó la cara y las costillas, y que después sintió que el convoy se salía de las vías. Cuando notó que el tren se había detenido y miró por la ventanilla fue cuando se dio cuenta de que habían chocado. "Otra vez lo mismo que Adamuz".

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Antes de que esto ocurriera cuenta que el tren se paró como a los cinco minutos de salir de Madrid y que el maquinista indicó que se debía a "la afluencia en la vía" y que en pocos minutos retomarían el trayecto. Sin embargo, poco tiempo después, este AVE que viajaba a más 100km/h embistió al Iryo, que estaba detenido para dar paso a un tercer tren. "Ha sido horroroso".

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Al ver lo que estaba sucediendo, indica que rompieron una ventana en su vagón para poder salir y auxiliar a los heridos. Ha relatado que ha ayudado a un joven que le costaba respirar a salir de la zona cero del accidente, que ha descrito como un "amasijo de hierros y gente".

Asegura conmocionado que "había muchos muertos". "El golpe ha sido impresionante, porque hay un vagón del Iryo, que debía ser el primero, que ha volado a unos cien metros del lugar del impacto. Y no te exagero".

Este gran incidente ya superar las cifras del accidente de Adamuz, que se vivio hace solo nueve meses en y donde fallecieron 46 personas. En este caso, la hipótesis principal es un conjunto de fallos en la coordinación en la gestión del tráfico.