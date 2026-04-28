Carlos Otero 28 ABR 2026 - 08:03h.

Claudia Martínez y Mario González se conocieron en 'LIDLT' donde participaron con antiguas parejas y ahora se convertirán en papás

Exclusiva | Claudia Martínez, tras anunciar su embarazo, habla de sus primeros síntomas

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Claudia Martínez y Mario González esperan su primer hijo en común. La pareja, que se conoció en 'La Isla de las Tentaciones' donde acudieron por separado para poner a prueba sus relaciones, ha tenido una historia de amor peculiar y llena de hitos reseñables. Por eso es una gran idea elaborar un cronograma que nos permita repasar sus momentos más importantes en su vida en común.

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Año 2022: acuden a 'La isla de las tentaciones'

La vida de Claudia y Mario cambió para siempre cuando ambos acudieron a República Dominicana para participar en la quinta temporada de 'LIDLT'. Claudia llegó a Villa Playa como pareja de Javi Redondo y él hizo lo propio en Villa Montaña como el novio de Laura Casabela. Los dos salieron solteros de la experiencia y dejaron a todos atónitos cuando anunciaron que estaban juntos en un posado conjunto en abril de 2023 cuando el programa terminó la emisión.

Verano 2023: crisis primerizas

Los primeros tiempos de los futuros papás no estuvieron exentos de momentos críticos. En junio de 2023 salió a la luz una supuesta infidelidad de Mario González con una desconocida en una discoteca y también que ella habría tenido a un acercamiento a un futbolista. Las informaciones nunca se verificaron, pero provocaron una ruptura temporal de la pareja. Tras pasar un mes separados se reconciliaron en un romántico viaje a Santorini.

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Enero 2024: juntos a 'Supervivientes'

Convertidos en pareja estable, Claudia Martínez y Mario González fueron uno de los fichajes estrella de ‘Supervivientes 2024’. Su paso por la isla tuvo de todo, incluido un retraso menstrual provocado por las penurias que vivieron en los Cayos Cochinos que hizo creer que ella podría estar embarazada. Al final fue una falsa alarma y su paso por Honduras se prolongó durante un mes y medio: él fue el quinto expulsado y ella la sexta.

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Octubre de 2024: ruptura oficial y reconciliación

Tras un verano idílico, el otoño de 2024 fue convulso para la pareja: anunciaron su ruptura tras protagonizar una importante bronca en un evento público. Al final el amor prevaleció y en enero del año pasado anunciaban reconciliación e incluso planes de boda.

Agosto de 2025: nueva crisis superada

El pasado verano los fans de la pareja se enfrentaron a un nuevo terremoto. A finales de agosto, las señales de crisis empezaban a hacerse evidentes, pero la confirmación de la ruptura vendría en el mes de septiembre. En esta ocasión estuvieron separados hasta Navidad: anunciaron su reconciliación en la víspera de la pasada Nochebuena.

Primer trimestre de 2026: felicidad y embarazo

Las buenas noticias ha sido una constante en la pareja durante este año 2026. En enero anunciaron que se compraban una casa, en febrero acogieron un Golden Retriever y a ahora sorprenden con su embarazo. Para Mario será su segundo hijo (tiene un niño de ocho años llamado Hugo) y para Claudia será el primero.

La pareja está contando con ilusión los detalles de su dulce espera en estos primeros meses. Así hemos conocido desde el sexo del bebé que esperan hasta el nombre que han escogido. Una tapa muy dulce en la que después de todo, de sus idas y venidas, han formado un buen equipo.