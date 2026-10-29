Omar Montes y Lola Romero celebran el primer cumpleaños de su hijo Ismael

Natalia Sette 29 OCT 2026 - 19:01h.

El famoso cantante y su pareja han organizado una espectacular fiesta de cumpleaños por el primer año de su hijo en común

Las insólitas declaraciones de Omar Montes tras su primera aparición pública con Lola Romero en medio del revuelo por su presunta paternidad

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En medio de la tormenta mediática y judicial que está viviendo Omar Montes con Rocío Martín, su supuesta amante y madre de su tercer hijo , el exconcursante de ‘GH VIP’ ha celebrado el primer cumpleaños de su hijo Ismael. Junto a su pareja, Lola Romero, han organizado una gran fiesta cargada de globos, regalos y una enorme tarta.

Olvidando por un momento el calvario mediático que han vivido , la pareja se ha volcado por completo en el cumpleaños de su pequeño. Ha sido Lola la que ha compartido todos los detalles de la gran fiesta acompañada de un emotivo mensaje. “Un año de ti. Tu primer cumpleaños rodeado de quienes más te quieren: familia, amigos, mamá y papá”, ha comenzado escribiendo emocionada.

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La celebración destacó por una cuidada decoración en tonos azules y blancos con arcos de globos y paneles ambientados en motivos de safari, donde las grandes figuras de una jirafa y un elefante acapararon todas las miradas. “Risas, abrazos, una tarta preciosa y una fiesta preparada con todo nuestro amor”, ha continuado escribiendo Lola enseñando todo lo que hubo en ese día mágico.

El cumpleañero se convirtió en el centro de todas las miradas luciendo un elegante y coqueto traje de chaqueta en color azul celeste a juego con una pajarita, posando muy risueño y saludando sentado en un trono. La familia cuidó al máximo la armonía en sus estilismos: Omar apostó por un jersey de punto trenzado celeste y pantalón blanco, mientras que Lola lució un deslumbrante vestido corto de tirantes en tono azul bebé cubierto de sutiles lentejuelas.

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Entre los detalles más llamativos del día destacó un impresionante coche infantil de lujo de juguete, simulando un todoterreno azul y decorado con un gigantesco lazo azul en el capó, el regalo de los papás a su pequeño. Además, los asistentes disfrutaron de una elaborada tarta de dos pisos de fondant blanco con motivos florales azules y figuritas de animales salvajes.

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“Un día mágico para guardar siempre en el corazón. Feliz primer cumpleaños, mi vida”, ha terminado escribiendo Lola en el emotivo vídeo. Queda claro que el niño se lo pasó muy bien, pues aparece siempre con una enorme sonrisa en la cara. En las imágenes también se observa a la mamá bailando y cantando junto a sus amigas y toda la familia unida por el primer año de Ismael.