Dana García deslumbra con su look de invitada embarazada de 21 semanas

Natalia Sette 30 OCT 2026 - 18:47h.

La novia de Isaac Torres, de 'La isla de las tentaciones', luce un espectacular vestido de invitada en la boda de una de sus mejores amigas

Dana García confiesa que no ha disfrutado de su embarazo con Isaac Torres

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Dana García continúa disfrutando de la dulce espera de su primer hijo junto a Isaac Torres, adaptando su día a día a los cambios físicos de su embarazo tras pausar temporalmente sus clases de baile . A sus 21 semanas de gestación, la influencer catalana ha deslumbrado con un sofisticado look de invitada en una boda muy especial para ella.

La creadora de contenido asistió a la boda junto al exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ y quiso escoger un estilismo que se adaptara a su incipiente barriga. La bailarina ha lucido un elegante vestido largo en tono marrón chocolate de tejido satinado y efecto terciopelo que realza su tripita de embarazada de manera impecable.

El diseño destaca por un pronunciado escote en pico adornado con un favorecedor nudo drapeado bajo el pecho y tirantes cruzados al cuello. Como complemento principal, la bailarina incorporó una sofisticada capa larga de gasa translúcida a juego que se anuda delicadamente sobre los hombros, aportando un aire de máxima elegancia y movimiento al conjunto.

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Para completar su estilismo de gala, la catalana apostó por accesorios dorados, sandalias de tacón alto metalizadas con plataforma y un coqueto bolso de mano recubierto de lentejuelas brillantes. Lo más llamativo para sus seguidoras es que la prenda estrella lleva su propio sello en la firma de moda: el vestido se vende bajo el nombre de “Vestido DANA.

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Tiene un precio económico de 50 euros, mientras que la elegante capa de gasa se adquiere por separado por tan solo 17 euros. La ocasión merecía un despliegue de estilismo a la altura de la gran amistad que une a la novia con la creadora de contenido. “Gracias por dejarnos formar parte de este día tan especial, familia”, escribió emocionada junto a las fotografías de la celebración.

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“Después de 10 años de amistad y conocer todas tus versiones, verte feliz y enamorada es mi favorita. Os merecéis todo lo bueno del mundo. ¡Que viva el amor y que vivan the novios!”, dedicó con total cariño en un post que rápidamente acumuló miles de comentarios de su comunidad, que aseguraron que el vestido le quedaba fenomenal y que estaba guapísima.