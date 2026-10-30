Natalia Sette 30 OCT 2026 - 16:31h.

La exconcursante de 'Supervivientes' junto a su pareja Pablo Pisa han organizado un increíble viaje para irse con sus seguidores

El bautizo de la hija de Steisy y Pablo Pisa: vestidos de alta costura, actuaciones en directo y un banquete con sabor tradicional

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Tras el susto que se llevaron Steisy y Pablo Pisa por el estado de salud de su pequeña Athenea, los influencers han vuelto a la normalidad de su vida. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha aparecido en sus ‘stories’ para compartir con sus seguidores una increíble noticia: han organizado un viaje para ellos.

La creadora de contenido ha explicado que la idea surgió directamente de las numerosas peticiones de sus seguidores en redes sociales. Al ver sus escapadas, muchos le comentaban lo divertidos que son viajando, y lo bien que se lo pasarían juntos, por lo que han decidido hacer realidad ese deseo organizando una aventura exclusiva junto a una agencia especializada para un grupo reducido de quince personas.

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“Queremos hacer un viaje con 15 personas, cada uno se paga lo suyo y da igual si viene sola o en pareja”, ha detallado la extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' con entusiasmo. La andaluza ha asegurado que llevan semanas preparando cada detalle para ofrecer una experiencia inolvidable. “Hemos preparado todo súper bien para que sea el viaje de nuestros sueños y vuestros sueños. Estoy muy ilusionada”, ha confesado.

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El destino elegido para esta gran experiencia es un auténtico paraíso caribeño. “Nos vamos a Riviera Maya juntos”, ha anunciado la creadora de contenido, animando a todos a dar el paso. “Nos lo vamos a pasar que te mueres, así que si te quieres dar una escapada o cambiar de aires, esto es una señal”, ha expresado.

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Steisy ha querido recalcar que ha negociado personalmente las mejores condiciones posibles para su comunidad. “Conseguí que me lo pusieran más barato en comparación con el resto, en un hotelazo que flipas y con todas las excursiones”, ha presumido sobre las ventajas que ha conseguido, destacando que el paquete cuenta con todo incluido y seguro médico.

El viaje, programado del 30 de noviembre al 8 de diciembre, tiene un coste total de 2.499 euros por persona. La tarifa incluye billetes de avión con servicios preferentes, traslados completos y el régimen de todo incluido en un lujoso resort de cinco estrellas.

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Además, el itinerario combina el descanso con la cultura gracias a experiencias guiadas muy exclusivas. El paquete incluye una excursión privada para descubrir la magia de Chichén Itzá, un baño inolvidable en el impresionante cenote Ik Kil y una visita cultural a la hermosa localidad colonial de Valladolid, todo ello respaldado por un seguro de viaje.