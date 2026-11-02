El despacho de la nueva casa de Naomi Asensi

Equipo Outdoor 02 NOV 2026 - 11:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' muestra el resultado final del despacho de su nueva casa

La cocina de la nueva casa de Naomi Asensi: láminas decorativas y una cafetera de 500 euros

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Naomi Asensi ha vuelto a desvelar detalles de su nueva casa, esta vez mostrando cómo ha organizado su despacho. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ y ganadora de 'GH VIP' ha compartido un 'despacho tour' en redes sociales, donde enseña desde su escritorio equipado con el set de gaming hasta el cuadro exclusivo que confeccionaron para ella.

Nada más entrar al despacho se encuentra un armario que la influencer ha distribuido de esta manera: en las baldas superiores guarda sus gorras y bolsos de mayor tamaño, mientras que las perchas están reservadas para camisetas y tops. Para los bolsos de tela plana la valenciana utiliza los cajones y en la parte inferior del armario guarda sus botas. “En esta habitación hay muy pocos armarios” ha aclarado la ganadora de ‘GH VIP’.

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Una vez pasado el armario de la entrada, podemos observar su escritorio con el set de gaming que ya ha compartido anteriormente por redes sociales. Este set está equipado con un pc, un mando para jugar a videojuegos y unos cascos en forma de orejas de gato, todo de colores neón. La silla que utiliza para sentarse ante su escritorio es reciclada de su anterior vivienda, una de apariencia muy cómoda y colores blanco y rosa.

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Este escritorio tiene encima un espejo con luces incrustadas para que la creadora de contenido pueda grabar sus make-ups, y cajones donde, a parte de usarlos para guardar su cableado de aparatos tecnológicos, Naomi lo usa a modo de tocador, guardando desde sus productos de skin care hasta maquillaje que aún está sin abrir.

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La valenciana también ha enseñado el cuadro de ‘pokemon’ que le hicieron personalizado y dos láminas inspiradas en paisajes orientales con las que ha decorado las paredes de este cuarto.

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Para el almacenaje, ha colocado estanterías que ha reutilizado de su antiguo hogar. Además la habitación cuenta con un zapatero en el que la susodicha ha guardado todos las zapatillas deportivas que no le han cabido en los otros zapateros de la casa.

En una de las esquinas del despacho la exconcursante ha decidido poner un espejo de cuerpo entero. Pese a que le gustaría que fuera más grande, se abre y puede guardar ahí sus joyas. Además, tiene el tamaño perfecto para que le sobre un espacio entre el espejo y la pared para colocar su aspiradora, según ha explicado.

La celebrity ha añadido al despacho algo que promete usar más en el futuro: una cinta de andar para ejercitarse mientras esté ahí dentro, y que asegura solo haber probado una vez.

Con este tour la influencer ha permitido a sus seguidores conocer un poco más sobre ella, mostrando uno de los rincones más personales de su nueva casa, que continúa tomando forma y refleja cada vez más su personalidad y sus gustos.