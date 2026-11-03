Iván Sevilla 03 NOV 2026 - 12:11h.

"No sabemos cómo pudo entrar, estaban las ventanas cerradas", nos explica el propietario del bar El de Manolín en A Coruña

Tras difundir el hallazgo en redes sociales, Manuel esperará "una semana" y si nadie reclama el animal, será su nueva mascota

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A CoruñaManuel Cruz se encontró a un inesperado intruso al abrir su bar en A Coruña este lunes 2 de noviembre por la mañana. En el interior de la cocina vio a un pequeño canario. "Si no aparece su dueño, nos lo quedaremos", nos asegura.

En conversación con Informativos Telecinco, el gerente de El de Manolín, establecimiento ubicado en la calle San Vicente del barrio Os Mallos, nos cuenta que están buscando al propietario del pajarito.

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"Vamos a esperar una semana a ver si alguien lo reclama y si no, con nosotros va a estar muy bien. Tenemos ya un perro que vive mejor que yo", nos desvela entre risas. En redes sociales dio difusión para localizar a quien tuviese al animal.

"Tiene una anilla, por favor compartirlo", especificó en una publicación en la cuenta oficial de Instagram de su negocio, acompañada de una fotografía que le hizo al ave de color amarillo.

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La guasa no faltó en algunos comentarios de sus seguidores acerca de por qué se metió en su bar: "Iría a desayunar esas tostadas que tienes". "Qué listo, eligió un buen lugar", dijo también una usuaria.

El propio Manuel se grabó un vídeo resumiendo la curiosa historia del hallazgo del canario: "Hoy me encontré una sorpresa al llegar a la cocina, escuché 'pío, pío' y descubrí que era un pajarillo, así rellenito".

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"Entró en algún momento que no nos dimos cuenta", admite Manuel

Aunque todavía están a la espera de si pertenece a alguien o no, el gerente ya le ha puesto de nombre Pepe. "Ayer nos dejaron una jaula pequeña, pero si se queda le compraremos una más grande”, nos avanza.

"No sabemos cómo pudo entrar, porque las ventanas estaban cerradas. Pudo ser el sábado en algún momento justo antes de cerrar por la noche, que no nos dimos ni cuenta. O el domingo que entró mi padre al local a dejar unos pedidos”, recuerda a Informativos Telecinco.

Tras dar "unas cuantas vueltas" volando por el bar, Manuel pudo capturar al animal también para darle de comer. "Creo que es del barrio, porque se nota que está bien cuidado y es una pena, igual está asustado", piensa.