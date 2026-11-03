Lorena Romera 03 NOV 2026 - 14:17h.

La ganadora de 'GH VIP' marca un antes y un después en su vida con su última decisión

Laura Matamoros explica lo que le ha ocurrido en la cara: "Llevo meses con médicos y pruebas"

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Laura Matamoros ha reconocido que lleva algún tiempo dándole vueltas a sus hábitos. A través de su perfil de Instagram, la que fuera ganadora de 'GH VIP' ha comunicado la inesperada decisión que ha tomado. La influencer ha compartido unos vídeos en los que explica el motivo por el que ha decidido dar este significativo giro a su vida, con el que pretende marcar un antes y un después en su día a día.

Sin rodeos y demostrando mucha sinceridad, la madre de Matías y Benjamín -sus dos hijos fruto de su relación con Benji Aparicio- ha desvelado que ha comenzado un tratamiento para dejar de fumar: "Tenía que contaros una cosa y es que hoy he empezado a tomarme las pastillas para dejar de fumar".

Siguiendo los pasos de su hermana Anita, en quien ha encontrado su mayor referente para dar este paso, la que fuera también concursante de 'Supervivientes' ha reconocido ante su comunidad las dudas con las que afronta el proceso: "No sé si realmente funcionará o no; por ejemplo, en el caso de mi hermana Ana ha funcionado".

En su confesión, la creadora de contenido se ha mostrado muy transparente al hablar del tiempo que lleva fumando y del volumen de consumo que ha alcanzado: "Me da vergüenza decirlo, pero llevo muchísimos años fumando, no sé si desde que tengo 16, y estaba ya en torno a dos cajetillas diarias".

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Consciente del riesgo que supone, la madrileña ha decidido intentar poner fin a este hábito: "Aunque hiciese deporte o tuviese una vida saludable, el fumar ya sabemos lo que es. Con esto lo que quiero deciros es que, a día de hoy, empiezo una vida nueva. En teoría.... vamos a ver qué tal va y qué tal funciona".

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Una noticia que ha pillado por sorpresa hasta a su círculo más íntimo: "Ni mi madre se cree que esté dejando de fumar". Conocedora de que no es un camino fácil, la televisiva ha querido apoyarse en la experiencia de sus seguidores:

"No sé si vosotros habéis pasado por el mismo proceso o lo estáis pasando, pero os voy a dejar una cajita por aquí porque la verdad es que para mí es totalmente nuevo", ha señalado, subrayando su firme compromiso: "Voy a poner todas mis ganas en poder hacerlo".