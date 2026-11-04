Manuel Pimentel Almería, 04 NOV 2026 - 07:30h.

Con un único sueldo para pagar la vivienda y alimentar a sus hijos, tuvo que pedir préstamos para llegar a fin de mes

Un juzgado le ha exonerado de la deuda al comprobar 'buena fe' y la familia no perderá su casa, de la que siempre ha continuado pagando la hipoteca

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La llamada Ley de Segunda Oportunidad lleva ya varios años en vigor en España, pero todavía sigue siendo una gran desconocida para muchos. Tanto es así que hay gente que arrastra deudas, que no pueden pagarlas y que no sabe que existe esta herramienta.

En Almería se ha producido un nuevo ejemplo de cómo la Ley de Segunda Oportunidad puede ser un gran salvavidas para la economía de muchas familias. Es el caso de una madre de Roquetas de Mar que ha logrado recientemente un acuerdo por el que ha visto cancelada una deuda de 43.322 euros gracias a la aplicación de esta norma legal.

La decisión procede de la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Almería que le ha concedido a esta mujer la exoneración definitiva de la deuda, según informa 'La Voz de Almería'.

Ahogada por los préstamos

En el hogar de esta vecina de Roquetas de Mar, Almería, solo entraba un sueldo estable con el que sacar adelante la hipoteca de una casa y la atención de sus hijos.

Una situación muy complicada que fue año tras año volviéndose insostenible, lastrada por los préstamos que pidió para poder ir cubriendo gastos básicos e imprevistos. Pero la losa se fue haciendo cada vez mayor, hasta acumular una deuda en préstamos que superaba los 40.000 euros.

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La pandemia hundió la economía familiar

La situación economica de esta familia empeoró sobretodo durante la pandemia del coronavirus, que supuso no solo una gran amenaza sanitaria sino también un varapalo para los bolsillos en muchos hogares.

También para esta familia, que dependía de un único sueldo para su sustento, y los créditos y préstamos eran la única forma para poder llegar a fin de mes.

Mientras, esta madre luchadora seguía intentando mejorar su situación económica y se hizo también autónoma, después volvió a trabajar por cuenta ajena mientras seguía formándose para ampliar sus oportunidades laborales.

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Para la mochila de las deudas pesaba cada vez más hasta que terminó aplastandole y la pandemia fue la gota que colmo el vaso. La reducción de los ingresos se juntó con el vencimiento de los plazos para pagar los préstamos y cada vez era más dificil recuperar la estabilidad económica.

Una losa de 126.000 euros

La deuda alcanzaba ya caso los 125.800 euros. De ellos, 82.477 euros correspondían a la hipoteca de la vivienda, que nunca había dejado de pagar religiosamente mes tras mes. El resto del capital pendiente eran un cúmulo de préstamos y créditos de distinto tipo.

Así las cosas, la fmailia recurrió a la Asociación de Ayuda al Endeudamiento. Los abogados que asumieron el caso pidieron un concurso voluntario sin masa. Vender la vivienda no iba a servir de mucho para resolver la situación, ya que la hipoteca que pesaba sobre ella se comía prácticamente todo el valor del inmueble, así que no habría dinero extra para otros acreedores.

También se solicitó la exoneración del resto de la deuda acogiéndose a la Ley de la Segundad Oportunuidad, y aquí vino una de las claves. Ningún acreedor pidió que se nombrara un administrador concursal y las entidades que presentaron alegaciones tampoco se opusieron a la petición.

Así que, en un auto fechado el 1 de octubre, la magistrada dio por bueno que la deudora había actuado de buena fe y acordó cancelar los 43.322 euros dabdi por cerrado el concurso quedó cerrado.

Una solución para salir del sobreendudamiento

La ley de la Segunda Oportunidad es un mecanismo legal gracias al cual, personas sobreendeudadas como esta madre de Roquetas pueden cancelar sus deudas si se demuestra que son deudores de buena fe, como ha quedado demostrado en este caso.

Este procedimiento se convierte así en una herramienta esencial para quienes han visto su vida afectada por deudas imposibles de pagar. Cuando se demuestra que los afectados han actuado siempre de buena fe, pueden volver a empezar de cero y recuperar por fin su tranquilidad financiera.