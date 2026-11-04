El extractor de cocina también influye en la factura, aunque no siempre de la forma que se imagina

Un extractor doméstico convencional mueve entre 300 y 800 metros cúbicos de aire por hora, y en una casa media puede haber en torno a 250

Ni tarifas ni potencia: el factor que más encarece la factura en hogares con teletrabajo

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El IDAE descarta al extractor de cocina como consumidor eléctrico relevante en cualquier hogar, ya que apenas se utiliza unos minutos al día durante la propia cocción. Un modelo moderno con etiqueta A ronda los 80 o 120 vatios en régimen normal, funciona entre treinta y sesenta minutos diarios en un hogar tipo y suma al año un desembolso directo de siete o quince euros. Comparado con el frigorífico, el termo eléctrico o cualquier electrodoméstico de gama blanca, el extractor es prácticamente invisible en la factura.

Pero esa cálculo oculta el impacto real del aparato sobre el gasto energético del hogar, que discurre por una vía indirecta muchísimo menos conocida por el propio propietario. Un extractor tradicional con salida al exterior no solo aspira los vapores, humos y olores generados durante la cocción, sino que también aspira el aire ambiente de la propia cocina y de las estancias comunicadas con ella. Ese aire, previamente calentado por la calefacción en invierno o refrigerado por el aire acondicionado en verano, se expulsa al exterior de la vivienda por la salida de humos. El sistema de climatización tiene que activarse a continuación con mayor frecuencia y durante más tiempo para restablecer la temperatura de consigna perdida durante el funcionamiento del extractor, y ese sobreesfuerzo del compresor o de la caldera sí aparece en la factura mensual, aunque el propietario rara vez lo vincule mentalmente con la campana de la cocina.

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La escala del efecto puede sorprender. Un extractor doméstico convencional mueve entre 300 y 800 metros cúbicos de aire por hora según potencia y velocidad activada. Con velocidad media durante los cuarenta y cinco minutos de una comida familiar tipo, la campana renueva entre 225 y 600 metros cúbicos del aire de la vivienda expulsándolo al exterior. En una casa de unos 250 metros cúbicos totales, esa cifra equivale a expulsar entre una y dos veces el volumen completo de aire climatizado del interior. En enero con calefacción central o en agosto con aire acondicionado a plena potencia, la carga adicional sobre el sistema resulta considerable y perfectamente identificable en la factura, aunque el usuario nunca sepa a qué atribuirla.

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El estado de los filtros multiplica el coste sin dar señales

Junto al aire climatizado que escapa por el conducto, existe un segundo factor que amplifica el consumo del aparato en silencio: el estado de los filtros. Cuando la grasa se acumula sobre las láminas metálicas del filtro tras meses de uso, el paso del aire se dificulta y el motor trabaja con mayor intensidad para mantener el mismo caudal de extracción. El consumo eléctrico del propio motor aumenta, la eficiencia de la extracción disminuye, y el aparato se acerca peligrosamente al límite térmico. La acumulación excesiva de grasa figura además entre las causas habituales identificadas por los cuerpos de bomberos españoles en incendios domésticos originados en la propia campana, con el consiguiente riesgo estructural para el inmueble.

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La limpieza periódica resulta por tanto una intervención de gran rentabilidad energética sin costes asociados. Los filtros metálicos admiten lavado en el lavavajillas con detergente convencional cada tres o cuatro semanas de uso intensivo, o cada dos meses en cocinas menos frecuentes. Los filtros de carbón activo de las campanas de recirculación deben sustituirse aproximadamente cada seis meses. Con ambos elementos en buen estado, el motor trabaja en régimen óptimo y el consumo eléctrico agregado se mantiene en los mínimos de diseño.

Extracción o recirculación

La elección entre los dos sistemas actualmente disponibles condiciona sensiblemente el impacto agregado del extractor. La campana tradicional con extracción al exterior ofrece mejor calidad del aire interior porque los vapores salen literalmente de la vivienda, pero paga el peaje energético descrito. La campana de recirculación aspira el aire cargado de olores y grasa, lo filtra mediante filtros metálicos y de carbón activo, y lo devuelve limpio a la propia cocina sin expulsarlo al exterior. La calidad de la filtración es necesariamente inferior a la extracción directa, pero la ventaja energética es sustancial: no se pierde ni un solo grado de temperatura interior durante el uso, con lo que el sistema de climatización no debe compensar nada.

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Los especialistas recomiendan claramente la recirculación en viviendas modernas con buen aislamiento térmico y ventilación mecánica controlada. Para viviendas con conducto de humos ya instalado y sin problemas específicos de calefacción, la extracción convencional sigue siendo válida a condición de tres hábitos concretos: usarla solo el tiempo estrictamente necesario, ajustar la velocidad a la carga real de cada cocción y mantener los filtros perfectamente limpios. Con esos tres gestos, el impacto agregado del extractor se limita a los siete o quince euros directos de su consumo eléctrico. Sin ellos, el coste real puede multiplicarse varias veces sin que la factura permita nunca identificar la causa concreta.