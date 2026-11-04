Las listas de espera de la dependencia, en el punto de mira de la reforma: los nuevos plazos de resolución

Poniendo solución a uno de los mayores problemas para las personas con dependencia: los más de diez meses de espera desde la solicitud

La nueva Ley de Dependencia permitirá cobrar varias prestaciones a la vez: las ayudas pasan a ser compatibles

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Trescientos veinte días. Ese es el tiempo medio real que actualmente transcurre en España entre el momento en que una familia presenta la solicitud de dependencia para un familiar mayor y el momento en que la Administración le comunica la resolución con la prestación reconocida. Diez meses y medio, casi el doble del plazo legal máximo que la propia Ley 39/2006 fija en 180 días. Durante ese periodo de espera, la persona solicitante suele empeorar, la familia se ve obligada a improvisar cuidados que no puede sostener económicamente y, en un número creciente de casos, el beneficiario fallece antes de recibir la ayuda a la que tenía derecho.

Los datos publicados por el IMSERSO y por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales cifran en 13.503 las personas fallecidas en listas de espera durante los cinco primeros meses de 2026: una muerte cada dieciséis minutos. La reforma de la Ley de Dependencia aprobada definitivamente por el Congreso el pasado 16 de septiembre pone estas cifras en el centro de la agenda política y opera con dos palancas complementarias: el recorte del plazo legal y una inyección presupuestaria sostenida durante los próximos dos ejercicios.

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El sistema actual

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia tenía a cierre de mayo de 2026 un total de 265.503 personas en lista de espera. Casi la mitad de ellas (110.108, el 41,5%) esperaban la valoración inicial de su expediente, el trámite mediante el cual los servicios sociales de la comunidad autónoma correspondiente evalúan el grado y determinan la intensidad de las prestaciones que corresponden. El resto (155.352, el 58,2%) ya tenían la resolución favorable sobre la mesa pero seguían sin recibir la ayuda: horas de servicio de ayuda a domicilio, plaza de centro de día, prestación económica por cuidados familiares o teleasistencia.

La lista ha crecido en 7.293 personas desde el cierre de 2025, en lo que la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales califica como un cambio de tendencia respecto al descenso sostenido registrado entre 2015 y 2024. El propio informe atribuye el cambio a la paralización, en 2024, del Plan de Choque que había inyectado 600 millones de euros adicionales al sistema entre 2021 y 2023.

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Los datos geográficos revelan diferencias territoriales importantes. Galicia mantiene los mejores tiempos y solo registró 34 fallecimientos en cinco meses. Andalucía llega a plazos de tramitación de 400 días, más del doble del máximo legal actual. Canarias ha aumentado un 22% el número de beneficiarios con prestación reconocida en el mismo periodo, con lo que ha atajado parte del atasco. Navarra ha reducido un 1,4% las personas atendidas.

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Los nuevos plazos

La reforma establece dos medidas legales sobre los plazos. La primera reduce el tiempo máximo legal de resolución de un expediente de dependencia de 180 a 90 días. La Administración deberá tramitar la valoración, aprobar el Programa Individual de Atención y comunicar la prestación al beneficiario en tres meses desde la presentación de la solicitud, frente a los seis meses actuales. La medida se enfrenta al hecho de que las comunidades autónomas ya vienen incumpliendo el plazo actual (320 días de media reales frente a los 180 legales), con lo que su eficacia dependerá de la capacidad operativa que las autonomías consigan desplegar.

La segunda medida elimina el plazo suspensivo de dos años que hasta ahora limitaba el acceso a la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF), la prestación que reciben las familias que cuidan a un mayor en casa. Con el nuevo marco, el beneficiario podrá acceder a la PECEF desde el primer día de reconocimiento de la dependencia, sin tener que esperar dos años como hasta ahora.

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Se han fijado dos objetivos oficiales. El primero es reducir en un 47% las listas de espera del sistema para finales de 2027, lo que supondría dejar fuera del atasco a unos 70.000 beneficiarios respecto a la cifra actual. El segundo es eliminar por completo las listas de espera en 2028, un compromiso ambicioso que exigiría multiplicar el ritmo actual de tramitación de las comunidades autónomas y ampliar la plantilla de valoradores en todo el territorio.