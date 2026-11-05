Adara Molinero enseña el estado de su piel y desvela cómo prevenir las estrías

Natalia Sette 05 NOV 2026 - 10:01h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha publicado una fotografía enseñando el estado de la piel de su barriga y ha dado consejos sobre evitar las estrías

Adara Molinero alucina con el tamaño de su barriga en las primeras semanas de embarazo

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Adara Molinero continúa pasando por un primer trimestre de embarazo verdaderamente agotador junto a su pareja, Vicente Romero. La exconcursante de ‘Supervivientes’, que anunció la feliz noticia a mediados de octubre, ha hablado ahora sobre cómo previene ella las estrías y enseña el estado de la piel de su barriga.

La influencer ha compartido desde el principio tanto lo bueno como lo malo de su embarazo con todos sus seguidores. A las náuseas , el cansancio extremo, el sentirse fea e irascible, se le suma ahora la posibilidad de la aparición de estrías en la barriga, derivados del rápido crecimiento y la tirantez de los tejidos.

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Con absoluta naturalidad, ha enseñado una imagen real y muy cercana de su cuerpo para alertar sobre las señales de alarma que emite la piel durante esta delicada etapa de gestación. En la instantánea publicada se aprecia en primer plano una zona de su piel visiblemente seca, tirante y con una sutil descamación blanquecina superficial debido a la falta de hidratación profunda y al estiramiento progresivo.

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Sobre la fotografía, la creadora de contenido ha querido lanzar una advertencia muy clara a sus seguidoras embarazadas basada en su propia experiencia: “Si tu piel se ve así embarazada ya puedes echarte crema que a las estrías no le falta mucho por llegar”.

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Las estrías en el embarazo aparecen principalmente cuando las fibras de colágeno y elastina de la dermis se rompen debido a la distensión rápida de los tejidos, un proceso que suele manifestarse a partir del segundo trimestre o cuando la tripa, los pechos y las caderas comienzan a ganar volumen de forma acelerada. Los cambios hormonales propios de la gestación también debilitan estas fibras de soporte, facilitando la aparición de estas líneas si la piel no se mantiene perfectamente nutrida.

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Para prevenir su aparición, los especialistas recomiendan mantener una hidratación diaria constante utilizando cremas ricas en centella asiática, rosa mosqueta o aceites naturales que refuercen la elasticidad cutánea. Adara insiste así en la importancia de adelantarse al problema con una rutina intensiva de cuidado corporal.

La exconcursante de ‘GH VIP’ demuestra una vez más su compromiso por visibilizar la cara B de la maternidad, ayudando a miles de seguidoras a comprender los cambios físicos y emocionales que acompañan al desarrollo de una nueva vida.