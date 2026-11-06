Natalia Sette 06 NOV 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha respondido tajante a todos aquellos seguidores que no paran de hacer comentarios sobre su cuerpo

El desgarrador mensaje de Ares Teixidó a Álex Casademunt tras cinco años de su muerte

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Ares Teixidó continúa demostrando la naturalidad que la caracteriza al tratar cualquier aspecto de su vida, desde su lucha diaria contra la diabetes tipo 1 y su adaptación a la nueva bomba de insulina hasta las críticas sobre su físico. La que fuera concursante de ‘GH VIP’ ha explicado ahora el motivo por el que ha engordado 8 kg y ha respondido a los comentarios negativos.

Harta de la presión estética, la presentadora ha explotado públicamente ante los incesantes mensajes recibidos por parte de algunos usuarios. “A los que me estáis diciendo que he ganado peso sois muy cansinos. Caris, que ya os he contado YO que he ganado 8 kilos y dos tallas desde que he dejado de fumar…”, ha comenzado diciendo con rotundidad.

La creadora de contenido ha querido reflexionar sobre los límites del respeto en las redes sociales y la ligereza con la que se juzgan los cuerpos ajenos. “Lo que no entiendo es en qué momento hemos decidido que opinar sobre el cuerpo de los demás es una actividad socialmente aceptable”, ha reprochado con gran indignación.

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Asimismo, la catalana ha recordado que compartir partes de su vida personal en internet no autoriza a sus seguidores a juzgarla y hablar mal de ella. “Que yo lo cuente no significa que os haya abierto un turno de preguntas y observaciones. Y dicho esto, si tanta curiosidad tenéis por mis kilos, os diré que algunos han sabido elegir MUY BIEN dónde instalarse”, ha bromeado quitándole hierro al asunto.

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Dejar de fumar le ha traído muchas más cosas positivas que negativas por lo que coger algunos kilos no le importa en absoluto. “No sufráis tanto por mí, que yo estoy más sana (y buena) que nunca”, ha zanjado con una gran dosis de seguridad y sentido del humor.

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Cabe destacar que la ganancia de peso tras abandonar el hábito de fumar responde a causas fisiológicas muy comunes. Al dejar el tabaco, el metabolismo basal suele ralentizarse de forma temporal y se recupera el sentido del gusto y del olfato, lo que incrementa el apetito y la ansiedad por la comida. Además, el cuerpo deja de gastar las calorías extra que el tabaco quemaba de forma artificial por el efecto estimulante de la nicotina.