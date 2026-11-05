Lorena Romera 05 NOV 2026 - 14:07h.

El ex de Jessica Bueno dedica un conmovedor mensaje a Jesús Owono, con quien compartió vestuario en el Deportivo Alavés

Comunicado del guardameta del Andorra tras la muerte de Jesús de Miguel: "Están siendo los días más difíciles de mi vida"

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El exfutbolista Jota Peleteiro le ha dedicado un conmovedor mensaje a Jesús Owono, su excompañero en el Deportivo Alavés. Ante los ataques recibidos en redes tras el trágico accidente que costó la vida a Jesús de Miguel, el gallego ha querido arropar públicamente al guardameta, recordando que "superar eso es una cicatriz de por vida".

El trágico suceso tuvo lugar el pasado lunes 2 de noviembre, en el minuto 95 del encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra, disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Ambos futbolistas chocaron fortuitamente cuando disputaban un balón dividido.

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La acción terminaba con De Miguel sufriendo una parada cardiorrespiratoria sobre el propio terreno de juego. Tras ser atendido por los servicios médicos y trasladado al Hospital de La Candelaria, el madrileño ingresó en la UCI, donde fallecía a las 8:00 horas del martes, a los 30 años.

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Tras el enorme impacto causado en el fútbol español, el propio Jesús Owono rompía su silencio a través de las redes sociales del FC Andorra, que emitía un comunicado en su nombre. El guardameta ecuatoguineano de 25 años manifestaba estar atravesando "los días más difíciles" de su vida.

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"Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían", expresaba dos días después del fallecimiento.

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El conmovedor mensaje de Jota Peleteiro a Owono

Sensibilizado por el los comentarios que ha estado recibiendo el portero en redes sociales, Jota Peleteiro -que compartió vestuario con Owono en el Alavés en 2021 antes de su retirada profesional- ha dado un paso al frente para pedir empatía y humanidad:

"No puedo dejar de pensar en Jesús Owono, que fue compañero mío. Un chaval con una sonrisa de oreja a oreja, siempre alegre. Después de leer las barbaridades que se le han escrito, no puedo dejar de pensar en cómo tiene que estar sufriendo, una mala salida... de las que pasan todos los fines de semana, acaba en tragedia", ha expresado el que fuera pareja de Jessica Bueno, padre de sus dos hijos pequeños.

Consciente del impacto que puede generar un hecho traumático de estas dimensiones, Jota Peleteiro ha insistido en la importancia de frenar este tipo de ataques: "La mayoría de nosotros no podríamos vivir con eso encima y menos con la maldad que hay en este mundo. También creo que debemos proteger otra vida, que, de primeras, ya la ha perdido porque superar eso es una cicatriz de por vida".

El ahora empresario le pide a la gente que "seamos humanos e intentemos que no pase otra tragedia más, porque Jesús Owono ni nadie se lo merece". Al mismo tiempo, el dueño de GROINN ha querido trasladar sus condolencias al entorno de Jesús de Miguel:

"Lo que ha pasado es devastador. Desde aquí quiero mandarle toda la fuerza del mundo a toda la familia de Jesús de Miguel, no me puedo imaginar el dolor que están pasando. Es duro lo que ha pasado... y, repito mi más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, pero no destrocemos otra vida, otra familia... Seamos humanos y esto depende de todos nosotros".