Natalia Sette 06 NOV 2026 - 17:50h.

La influencer ha dedicado tiempo, esfuerzo y mimo para organizarle una fiesta de cumpleaños perfecta a su hija Julieta

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Marta Riumbau continúa volcada en hacer de su nuevo hogar el espacio perfecto para ver crecer a su pequeña Julieta. Tras sorprender recientemente a su comunidad al enseñar el espectacular resultado de la cama nicho con forma de carroza de Cenicienta , la influencer ha celebrado el segundo cumpleaños de su pequeña con decoración hecha a mano y unos regalos increíbles.

La creadora de contenido ha inmortalizado los momentos más especiales de la fiesta en una emotiva publicación que resume todo lo vivido en este día tan señalado. “Y ya van 2”, ha escrito la empresaria junto al entrañable vídeo en su perfil de Instagram. Fiel a su característico estilo ‘aesthetic' y perfeccionista, la catalana apostó por organizar una fiesta acogedora en la intimidad de su casa rodeada de sus familiares.

Lejos de recurrir a grandes empresas de eventos, la propia Marta se encargó personalmente de elaborar toda la decoración a mano, dedicando horas a crear originales cadenas de eslabones con papeles estampados y colores pasteles que colgaban por el salón de su casa.

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En el video compartido se observa el salón decorado al detalle con las guirnaldas de papel hechas a mano, grandes globos metalizados, incluyendo uno gigante con el número dos y otro con la silueta de Minnie Mouse, además de una mesa repleta de regalos envueltos con papeles infantiles y una zona de juegos con una preciosa casita de juguete de madera.

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El broche de oro de la celebración llegó con la tarta de cumpleaños y uno de los regalos más especiales: una llamativa batería musical infantil en tonos azules y blancos con luces y platillos, con la que la pequeña Julieta aparece divirtiéndose tocando los tambores con sus baquetas. Una vez más, la creadora de contenido ha demostrado su talento para crear recuerdos inolvidables hechos con mucho mimo y dedicación.