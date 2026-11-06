Natalia Sette 06 NOV 2026 - 14:10h.

La influencer ha aparecido en sus ‘stories’ completamente en shock al ser objetivo de una estafa prácticamente indetectable

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Teresa Bass ha aparecido en sus ‘stories’ completamente en shock al ser objetivo de una estafa prácticamente indetectable. La novia de Iván González , exconcursante de ‘Supervivientes All Stars’, explica consternada a sus seguidores qué le ha pasado para que tengan cuidado y no le pase a nadie más.

La influencer, que cuenta con más de 400.000 seguidores en su página de Instagram, ha publicado una serie de ‘stories’ explicando al detalle la estafa de la ha sido víctima. “Estoy flipando ahora mismo, en shock, me acaban de intentar estafar, os lo voy a contar para que estéis prevenidas”, ha comenzado diciendo todavía sin poder creérselo.

Todo comienza cuando una amiga íntima suya le escribe para contarle que está teniendo problemas con el visado de un viaje que tiene próximamente. La joven le comenta que necesita dinero para solucionarlo pero que ha llegado al límite en su tarjeta. “Me dice que si la puedo ayudar y le puedo hacer una transferencia de 1400€. Me resultó raro porque Susana en estos 12 años de amistad nunca me ha pedido dinero”, ha continuado explicando.

Sin embargo, al ser una de sus amigas más cercanas, Teresa no duda y le pide los datos para hacerle la transferencia. Susana se los pasa, y lo primero que ve raro la influencer es que el nombre del destinatario no es el de ella. Aún así, le pregunta qué concepto pone y esta persona le pide que ponga su propio nombre.

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En este momento le saltan todas las alarmas a la creadora de contenido. Teresa, por prevenir, le pide a su amiga que le mande un audio para saber que es ella, hay cosas que no están cuadrando y quiere confirmar su identidad. Esta persona no lo hace y automáticamente Teresa llama por teléfono a su amiga.

Aquí viene lo realmente preocupante. Susana le dice que sí, que ella le había hablado para contarle que estaba teniendo problemas con el viaje. Sin embargo, no había sido ella la que mandó los datos de la transferencia ni le había pedido dinero. El estafador había ‘hackeado’ la conversación y estos mensajes solo le aparecían a Teresa. “Se meten en una conversación privada y dentro de las frases que te están mandando, te meten la estafa, es imposible de detectar”, ha afirmado la joven.

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Al contarlo, ha recibido varios mensajes de seguidores que le ha pasado lo mismo y la influencer publica una captura de pantalla de una de ellas que le explica cómo podría evitarse: “A mi me suplantaron la identidad al igual que a tu amiga, fui a la guardia civil y me dijeron que era super importante que actualizase el iphone, pusiese contraseña a whatsapp y active la verificación en dos pasos, ya que al no tenerla activada pueden entrar probando y probando”.