Equipo Outdoor 31 OCT 2026 - 09:00h.

Los exparticipantes de 'La Isla de las Tentaciones' decoran su casa para Halloween

Claudia Martínez explica los motivos por los que no se casa con Mario tras recibir críticas

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Los exconcursantes de 'La Isla de Las tentaciones', quienes el pasado agosto dieron la bienvenida a su hija en común Valentina, han compartido con sus seguidores cómo han decorado su casa en familia para este Halloween. Claudia Martínez y Mario González han querido sumarse a la celebración preparando su hogar para recibir a los niños que se acerquen a pedir ‘truco o trato’, mostrando los detalles temáticos con los que han transformado la vivienda para la ocasión.

La pareja se ha tomado muy en serio la tarea incorporado elementos verdaderamente espeluznantes. Entre ellos destaca una versión de ‘La Mona Lisa’ convertida en esqueleto, además de telarañas repartidas por los cuadros y otros lugares de la casa.

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Los exconcursante de 'Supervivientes' han cuidado hasta el último detalle, llegando incluso a sustituir el papel higiénico del baño de los niños por otro con estampados fantasmales y colocando una pegatina con forma de calavera en la tapa del inodoro.

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Sin embargo, la ambientación no solo se limita al interior de la vivienda. En las ventanas han colocado adhesivos con huellas de manos ensangrentadas que simulan el intento de huida de una persona, acompañadas de la palabra help. Además, en el jardín han instalado un esqueleto sobre el césped junto a un cartel con la palabra danger.

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En la puerta de su casa han colgado una guirnalda floral de 'Halloween' para dar la bienvenida a quienes llamen. Incluso la pareja ha querido ir un paso más allá y han colocado en la puerta de entrada de su urbanización un espantapájaros colgante acompañado con un cartel de ‘truco o trato’.

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Claudia Martínez y Mario González han demostrado que tienen todo preparado para este ‘Halloween’. La pareja ha transformado su hogar con una completa decoración temática, convirtiéndolo en el lugar perfecto para celebrar la noche más terrorífica del año.

Sus seguidores no tardaron en reaccionar a la publicación llenando la sección de comentarios con mensajes de cariño y apoyo. “¡Qué bien os ha quedado!”, “¿Dónde lo habéis comprado?” o “Qué bonito y qué preciosa familia” son algunos de los mensajes que pueden leerse en el post de ‘Instagram’ compartido por los exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.