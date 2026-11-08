Vivienne Marcheline Jolie contó que estuvo "hospitalizada a principios de año" por un Trastorno de la Conducta Alimentaria

"La amabilidad y la calidez de los niños y el personal del hospital derribaron los muros tan altos que había construido", aseguró la joven

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MadridVivienne Marcheline, la hija menor de la actriz Angelina Jolie y el actor Brad Pitt, ha desvelado que sufrió un trastorno alimentario. "Estaba enfadada, enferma y muy sola", ha admitido en su nueva exposición.

Según publica la revista 'Hola!', la joven de 18 años ha utilizado su obra titulada A Gallery on Patience in Patients para hablar de ese episodio de su vida. Ocurrió "a principios de 2026" cuando fue "hospitalizada".

Al exponer su creación en la ciudad de Los Ángeles (Estados Unidos), la adolescente ha hecho público aquel difícil ingreso que necesitó para poder curarse de la enfermedad que tenía. En sus textos, cita a quienes la ayudaron.

"La amabilidad y la calidez de los niños y el personal del hospital derribaron los muros tan altos que había construido", asegura una Vivienne que a través del arte ha confesado cómo se siente actualmente.

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"Nunca he reído ni llorado tanto", ha reconocido

"Nunca he reído ni llorado tanto, nunca he sido más honesta ni más yo misma", ha reconocido la joven artista en su obra. Con dibujos de tulipanes acompañados de fragmentos íntimos de su diario, ha atrapado a los asistentes a la exposición.

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En una entrada publicada el 4 de abril, aparece justo esa flor sosteniendo un auricular en una cabina telefónica, acompañada de la siguiente frase: "Tengo tantas ganas de un abrazo que siento el cuerpo muy tenso".

Otra que escribió con fecha del 22 de abril dice así: "Tengo que permitirme derrumbarme para poder mejorar". Su madre, Angelina Jolie, ya dijo en una ocasión que su hija era "muy reflexiva".

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Recuerda también la citada revista que Vivienne Marcheline Jolie ya ha pasado a llamarse así legalmente después de que un juez haya aprobado su solicitud para quitarse el apellido paterno, tema que generó polémica.