Este domingo, 12 de julio, los hijos pequeños de los actores alcanzan la mayoría de edad mientras intentan mantenerse alejados del foco mediático

Zahara, hija de Brad Pitt y de Angelina Jolie, solicita de forma legal que le retiren el apellido del actor para desvincularse de su padre

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Este domingo, 12 de julio, Knox y Vivienne, los hijos pequeños de Brad Pitt y Angelina Jolie, alcanzan la mayoría de edad. Con ello se cierra una etapa para una de las familias más mediáticas de Hollywood, cuya vida ha estado marcada por su larga batalla judicial, una ruptura que acaparó titulares durante casi una década y una relación cada vez más distante y tensa entre el actor y la mayoría de sus seis hijos.

A lo largo de estas casi dos décadas, los mellizos siempre han intentado mantenerse alejados del foco. Apenas conceden protagonismo a su vida privada, apenas utilizan redes sociales y sus apariciones públicas son contadas. Sin embargo, en los últimos meses han vuelto a situarse en el centro del foco mdiático por los cambios relacionados con su apellido y por lo que supone alcanzar los 18 años.

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Knox Leon y Vivienne Marcheline nacieron el 12 de julio de 2008 en Niza, Francia, cuando los actores formaban la pareja más poderosa de Hollywood. Su llegada fue un auténtico fenómeno mediático: las primeras fotografías de los bebés fueron vendidas por una cifra récord cercana a los 14 millones de dólares, dinero que sus padres destinaron íntegramente a proyectos benéficos.

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Desde pequeños crecieron junto a sus hermanos Maddox, Pax, Zahara y Shiloh en una familia acostumbrada a viajar por todo el mundo debido a los compromisos profesionales y humanitarios de Jolie.

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Sobre Knox

De los dos mellizos, Knox siempre ha sido considerado el hijo con mayor parecido físico a Brad Pitt. La propia actriz llegó a afirmar cuando era pequeño que heredaba muchos rasgos de personalidad de su padre.

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Sin embargo, él no ha encontrado su vocación en la actuación. En los últimos años, además de mostrar un radical cambio físico, además, ha dejado claro que su gran pasión es el deporte, especialmente por las artes marciales y el Muay Thai, disciplina en la que ha participado en exhibiciones y entrenamientos. También mantiene un perfil muy reservado y apenas aparece en actos públicos, salvo en ocasiones puntuales acompañando a su madre.

Hace apenas unas semanas volvió a ser noticia tras graduarse en el instituto Fusion Academy de Los Ángeles. Lo llamativo no fue solo el final de sus estudios, sino que en el diploma figuraba como Knox Jolie, sin el apellido Pitt, siguiendo el camino que ya habían emprendido varios de sus hermanos mayores.

Aunque no existe confirmación de que haya formalizado legalmente ese cambio, el gesto fue interpretado como un nuevo síntoma del distanciamiento familiar.

La vida de Vivienne

Vivienne, por su parte, siempre ha mostrado una personalidad diferente. Aunque de niña participó con una breve aparición en la película 'Maléfica', nunca ha dado muestras de querer desarrollar una carrera como actriz.

Su verdadera pasión parece estar detrás del escenario. En 2024 trabajó como asistente de producción junto a su madre en el musical de 'Broadway The Outsiders', una experiencia de la que la actriz habló con orgullo. Jolie explicó entonces que su hija le recordaba mucho a su propia madre, Marcheline Bertrand, por su forma de apoyar el trabajo creativo desde un segundo plano y por su carácter serio y responsable.

Precisamente durante la promoción del musical también llamó la atención que apareciera acreditada como Vivienne Jolie, prescindiendo también del apellido Pitt, aunque nunca se anunció un cambio legal.

Una relación casi inexistente con Brad Pitt

El conflicto familiar comenzó tras la separación de Brad y Angelina en 2016. La intérprete denunció que Pitt ejerció abuso físico y verbal contra ella y sus hijos durante un vuelo privado el 14 de septiembre de ese mismo viaje, cuando viajaban de Niza a Los Ángeles. Según la demanda, Pitt estranguló a uno de los niños, golpeó a otro y empujó a Jolie.

El incidente fue investigado por el FBI, pero finalmente no se presentaron cargos penales contra el actor.

Aunque el divorcio quedó definitivamente cerrado en 2024, la relación entre Pitt y la mayoría de sus hijos continúa siendo muy fría. Practicamente inexistente.

Diversos medios estadounidenses sostienen desde hace tiempo que el actor apenas mantiene contacto con varios de ellos y que el distanciamiento se ha ido acentuando con el paso de los años.

El asunto del apellido se ha convertido en uno de los aspestos más visibles de esa ruptura. Shiloh eliminó legalmente Pitt al cumplir los 18 años; Zahara también solicitó el pasado mes de abril quitarse el apellido por la vía legal; Maddox y Pax prescinden del apellido paterno en distintos ámbitos profesionales, mientras que Knox y Vivienne han seguido esa misma línea de manera pública.