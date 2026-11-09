David Vaquero demuestra que está de nuevo en serio con los entrenamientos: su prueba de fuerza de voluntad
El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' le ha demostrado a todos sus seguidores que va en serio con el deporte y con su deseo de recuperar su físico
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Tras un verano de desconexión y disfrute, David Vaquero ha decidido tomar de nuevo las riendas de su rutina diaria. Tras hablar con sinceridad sobre el auténtico calvario que vivía por culpa de una dolorosa lesión en el hombro, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha retomado por fin los entrenos y se ha tenido que enfrentar a una prueba de fuerza de voluntad con Leila.
David explicó hace algunos meses que la lesión del hombro le había impedido entrenar con normalidad a pesar de someterse a pinchazos de corticoides y constantes sesiones de fisioterapia. Parece que los dolores y el malestar han quedado atrás y el de Albacete ha podido regresar al deporte con la convicción de recuperar su mejor versión física y mental.
Sin embargo, el camino de la disciplina exige importantes sacrificios en el día a día que el propio influencer no ha dudado en compartir entre risas con su comunidad de seguidores. Acompañado por su pareja, Leila León, el joven se fue de compras a un centro comercial para adquirir el nuevo Iphone. Al terminar sus compras, les entró hambre.
“Esta es la definición de fuerza de voluntad. Hemos venido al centro comercial de compras y nos ha dado hambre”, ha comenzado diciendo a través de sus ‘stories’ de Instagram. La tentación no tardó en llegar, poniendo a prueba su compromiso con el gimnasio. “Leila me dice que le apetece hamburguesa, que me encantan, y hemos venido al ‘Five Guys’, que me encanta también”, ha confesado.
Lejos de dejarse llevar por su deseo de comerse una hamburguesa y romper su estricto plan de alimentación, el albaceteño optó por la alternativa más saludable: “He tenido fuerza de voluntad porque estoy en serio otra vez con el gimnasio y me he ido a por un poke”, ha explicado victorioso mientras mostraba su menú compuesto por una base de arroz, pollo y verduras frente al suculento plato de su chica.
A pesar de su firme decisión, la tentación resultó ser un auténtico suplicio. “Miren esto, cómo huele, no sé cuánto tiempo podré aguantar”, comentaba divertido mientras grababa a Leila disfrutando de sus patatas fritas dejando claro que para ella eso era “el paraíso”. “Decidme que hay alguna persona por ahí que me entiende”, ha concluido entre risas, buscando el consuelo de unos seguidores que aplauden su gran disciplina.