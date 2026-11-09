Equipo Outdoor 09 NOV 2026 - 11:00h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' han anunciado recientemente su ruptura ¡Repasamos toda su relación!

Nerea, de ‘La isla de las tentaciones 10’, cuenta la realidad de su relación con José tras su ruptura

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La historia de amor de Nerea Villanueva y José Bougo comenzó en en un famoso reality donde surgió el amor entre ellos, llegando a proclamarse ganadores del programa. El flechazo traspasó la pantalla y se transformó en una relación que continuó fuera de cámaras, donde supimos que seguía avanzando a través de sus publicaciones en redes sociales. Tras consolidarse como pareja en el programa, pudimos presenciar sus primeros posados juntos en las imágenes promocionales del reality. La pareja ha comunicado a través de sus redes sociales que han decidido poner fin a su romance, después de una relación repleta de idas y venidas.

Pese a ciertos rumores sobre posibles rupturas, sus seguidores los vieron juntos en distintas partes como en el Parque Warner de Madrid, y es que ellos no escondían que seguían con su relación. Publicaban imágenes por separado en las mismas localizaciones, cosa que no pasaba desapercibida entre sus seguidores. Entre las escapadas que han realizado como pareja, la mayoría se han basado en viajes grupales que han realizado con otros compañeros surgidos del reality y amigos de su entorno.

Sin embargo, tras el programa, la estabilidad no tardó en verse alterada ya que el trabajo de José de portero de discoteca le obligaba a quedarse en Ibiza mientras que Nerea habitaba en Madrid, por lo que empezaron a surgir problemas en su relación. La pareja atravesó varias crisis marcadas por la distancia, además de un proyecto profesional que llevó a José a trabajar en Israel.

El valenciano no tardó en mudarse a Madrid con Nerea para mitigar todos los problemas que les estaba ocasionando la distancia. La primera crisis grande llegó en los primeros meses de relación cuando José dejó por mensaje a la madrileña y ella se fue con un amigo de él. A pesar de ello, ambos retomaron el contacto y optaron por darse una nueva oportunidad.

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Después de un año de relación, ambos decidieron poner a prueba su amor en 'La isla de las tentaciones 10'. Su relación marcada por altibajos hizo que su paso por el programa estuviera lleno de reproches y desconfianza. Tras abandonar el programa juntos, la emisión de las imágenes volvió a poner a prueba su vínculo, según ambos comentaron por redes sociales, lo que provocó una ruptura temporal. Aun así, terminaron reconciliándose después de reconocer públicamente los errores cometidos y las dinámicas tóxicas.

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A lo largo de los siguientes meses también tuvieron que hacer frente a supuestos rumores y acusaciones de infidelidad que pusieron nuevamente el foco en su relación. Pese a las numerosas acusaciones, Nerea defendió públicamente a José y reiteró la confianza que seguía depositando en él. No obstante, después de numerosos intentos por hacer funcionar su historia, la pareja ha puesto fin a su relación, cerrando una etapa que comenzó con un flechazo televisado y que durante mucho tiempo fue narrándose también a través de sus perfiles de redes sociales.