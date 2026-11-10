Natalia Sette 10 NOV 2026 - 19:44h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' quiere solucionar un complejo que se le ha creado a raíz de ponerse frente a la cámara

Tania Déniz responde a las duras críticas por subir un video en el que aparece en ropa interior

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Tania Déniz, transparente como siempre, ha compartido el último retoque que se ha hecho. Tras confesar abiertamente el grave bache de ansiedad que atraviesa debido al doloroso duelo por su abuelo, un episodio de estrés agudo que le ha provocado insomnio y dos calvas , la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha acudido a una clínica estética para solucionar un complejo.

La influencer canaria ha recurrido a su Instagram para compartir con su fiel comunidad un complejo en su cara que le genera un enorme malestar. “Tengo un drama, se dio cuenta la gente antes de que yo”, ha comenzado explicando con total naturalidad, sorprendida por la cantidad de ojos que se han posado en su “defecto”.

Lo que más ha llamado la atención de la creadora de contenido es que el detalle no pasó desapercibido ni para su propia pareja, el futbolista Carlos Martín. “Si se ha dado cuenta un hombre en que se ve”, ha bromeado la influencer ya sentada en la camilla del doctor que la va a tratar.

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La joven ha explicado el origen de su nueva inseguridad. “Al grabarme, se ve el labio desnivelado, de un lado lo tengo más ancho que del otro”, ha confesado. Este detalle se ha convertido en una auténtica preocupación diaria para la creadora de contenido. “Se me está creando un complejo. Cada vez que me grabo y sonrío se nota”, ha admitido con absoluta honestidad.

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Ante la inquietud de no saber el motivo de esta deformación al llevar tantísimo tiempo sin pasar por una clínica estética, la canaria ha querido despejar dudas acudiendo a su doctor de confianza. “Yo hace un montón que no me hago nada en el labio, hace más de dos años, no sé qué solución puede tener”, ha señalado antes de ponerse en manos de profesionales.

Tras acudir a la clínica para evaluar su labio, el médico especialista lo analizó de cerca y propuso una solución rápida y eficaz. “Vamos a intentar simetrizar el labio de Tania, se puede ver que tiene en un lado más depósito de hialurónico que en el otro”, le explicó el médico.

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Para corregir la acumulación irregular del producto inyectado tiempo atrás, el equipo médico optó por aplicar hialuronidasa para corregirlo. “Vamos a poner un poco de hialuronidasa para intentar rebajarlo y ver qué tal queda”, explicó el doctor. Por último, advirtió a la joven sobre el proceso postoperatorio: “Te va a quedar un poco inflamado, te tienes que masajear para que quede bien”. Ahora, Tania debe esperar unos días para ver el resultado final pero no puede estar más feliz por haberse quitado encima por fin ese complejo.