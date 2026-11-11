María Aguilar se rompe al recordar una dolorosa pérdida

Natalia Sette 11 NOV 2026 - 17:37h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' sube un 'storie' a su Instagram sin poder parar de llorar al recordar una de sus pérdidas más dolorosas

María Aguilar se encuentra con David Vaquero y Leila León en los GenZ Awards

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María Aguilar se ha abierto en canal frente a sus seguidores. Tras reflexionar sobre la soledad y sincerarse sobre cómo se encuentra a nivel sentimental, la que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ ha publicado un ‘storie’ completamente rota de dolor recordando una dolorosa pérdida.

La influencer ha abierto su corazón a través de las redes sociales para compartir el profundo bache anímico por el que está atravesando debido a una fecha especialmente señalada. “Estoy súper triste, la semana que viene se cumplen dos años que falleció mi perrito Tomy”, ha confesado visiblemente afectada ante su comunidad de seguidores.

La malagueña ha reconocido que el paso del tiempo no logra eliminar por completo la gran herida que dejó la marcha de su querido compañero de cuatro patas, que formaba parte de su hogar familiar. “Me da mucha pena, nos acordamos un montón de él y lo echamos de menos”, ha expresado sin poder contener las lágrimas. Aunque en Madrid tiene a su compañera inseparable, su pomerania París, Tomy fue quien la acompañó durante su infancia.

El dolor se intensifica además con la llegada de las fechas más entrañables del año, donde su recuerdo sigue muy presente en el hogar. “Nunca deja de doler. Ahora llega la Navidad y me hacía mucha ilusión siempre ir al pueblo para verlo”, ha lamentado al pensar que las fiestas ya no volverán a ser iguales sin Tomy. Con los ojos empañados, la creadora de contenido ha querido visibilizar el duelo que se arrastra por las mascotas. “Estoy súper triste”, ha vuelto a repetir, encontrando en el cariño de sus seguidores un refugio perfecto, pues siempre la apoyan en sus peores momentos.

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Tras este desgarrador 'storie', María ha publicado dos imagenes de su perrito, pidiendole a Dios que lo proteja hasta que sus caminos vuelvan a encontrarse. La creadora de contenido demuestra una vez que está dispuesta a compartir todos los momentos de su vida, tanto los buenos como los malos, y que no le importa mostrarse vulnerable.