Marieta aclara si tiene problemas de fertilidad mientras busca quedarse embarazada

Natalia Sette 13 NOV 2026 - 10:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre si tiene problemas de fertilidad tras hablar de sus dificultades para quedarse embarazada

El tratamiento médico de Marieta para combatir el lipedema, una enfermedad crónica y progresiva

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Marieta se ha sincerado como nunca antes sobre las dificultades que está teniendo para quedarse embarazada junto a su marido, Suso Álvarez. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha subido una serie de ‘stories’ hablando abiertamente de los problemas a los que se está enfrentando con su menstruación y ahora ha aclarado si tiene problemas de fertilidad.

Desde que empezó a visibilizar estos problemas y a hablar abiertamente sobre su menstruación , ha recibido numerosos mensajes de seguidoras agradeciendo que de voz a estos temas que normalmente no se tratan públicamente. La influencer quiso destacar el mensaje de apoyo de una seguidora para explicar si tiene problemas de fertilidad: “Gracias por visibilizarlo. Somos muchas las que estamos así y nos pensamos que solo le pasa a una misma”.

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Frente a esto, la ganadora de ‘GH DÚO’ ha querido matizar el verdadero propósito de sus sinceras confesiones. “Cuando cuento esta intimidad no lo digo por llamar la atención, ni siquiera siento que tenga un problema de fertilidad porque todavía no se puede decir que lo tenga”, ha comenzado diciendo. De hecho, ella misma contó hace unos días que se considera que a una mujer le está costando quedarse embarazada a partir del año. Marieta y Suso todavía no han cumplido el año intentándolo.

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La creadora de contenido insistió en que su principal objetivo va mucho más allá de contar su experiencia. Lo que realmente quiere la exconcursante de ‘Supervivientes’ es que se sepa lo difícil que es muchas veces para las mujeres llegar a un diagnóstico en el ámbito de la ginecología. “Hablo de buscar un diagnóstico de algo que han y hemos normalizado cuando no debería ser así”, ha buscado sobre la falta de respuestas.

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Para la alicantina, el verdadero problema reside en que las mujeres con problemas menstruales han terminado por tomarlo como normal cuando no lo es debido a la lentitud de las instituciones en encontrar la raíz del problema. “No podemos estar siempre con reglas irregulares, con cólicos que nos dejan literalmente reventadas y que por supuesto afecta a la hora de buscar embarazo por el simple hecho de que tenemos cada vez unos tiempos diferentes”, ha terminado diciendo algo frustrada.