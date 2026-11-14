El artista ha compartido una emotiva imagen donde se le puede ver abrazado por su tía Curra

Su tía ha sido una pieza fundamental en la vida del artista

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Antonio Carmona ha querido rendirle homenaje a su fallecida tía Curra, una de las mujeres más importantes de su vida. El artista ha compartido una emotiva imagen donde se le puede ver abrazado por su tía con una gran sonrisa. Acompañando a esta fotografía resuena la canción Tangos Candongos Con Mi Tío Pepe Habichuela, al ritmo de la frase: "Quien entiende la vida, a veces solo sueña".

"Tía Curra, ya te estoy echando de menos… Gracias por regalarme una niñez preciosa a tu lado y también con el tío Tino. Te quiero", ha escrito el exvocalista de 'Ketama'. Para entender el gran vínculo que hubo entre ellos dos tan solo hay que mirar antiguas entrevistas donde él hablaba de ella.

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Su tía, un pilar fundamental en su vida

Tal y como confesó en 'El Español', ella fue su pilar absoluto cuando más lo necesitaba: "Mi madre y mi padre se iban a buscar la vida, a Argentina, a México… Entonces me dejaban con mi tía Curra. ¿Qué pasa con mi tía Curra? Que es mi segunda madre". Su refugio en refugio en el madrileño barrio de Campamento fue muy relevante en su vida. Así lo explicó para 'El Periódico de España': "Yo era muy feliz. Iba mucho a la casa de mis tíos. Estábamos toda la familia. Ellos trabajaban en los tablaos".

Antonio Carmona también quiso homenajearla en público el Día de la Madre. En aquella fecha señalada, el músico compartió una fotografía para celebrar su día junto a las dos mujeres más importantes de su vida: su madre, Matilde, y su adorada tía Curra.

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Después de conocerse la trágica noticia, sus redes sociales se han llenado de comentarios de amigos, compañeros y admiradores que han querido arroparle en este momento tan difícil. Entre ese aluvión de mensajes, destacan especialmente las conmovedoras palabras de grandes rostros conocidos como Bibiana Fernández: "Mi vida, cómo lo siento". El humorista Jorge Cadaval también ha querido enviarle toda su fuerza en este momento tan complicado: "Un beso al cielo tía Curra y a toda la familia Antonio".

Una fuerte conexión y una gran fe

La conexión de Carmona con su clan siempre ha sido muy fuerte y ha servido de apoyo en instantes como este, según informa 'Hola!'. "Nosotros los gitanos, tenemos una mochila grande, muy gorda. Estamos demasiado expuestos", dijo en 'El Español'. "En mi cultura las mujeres siempre han quedado en un segundo plano, criando hijos: hoy hay biólogas marinas, abogadas... Eso me infla el pecho", añadió.

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Antonio ha logrado esquivar los golpes más duros de la vida siempre mostrándose agradecido: "Dios me ha sacado de muchas pandemias, la de la heroína fue grandísima y a mí me libró, el 40% de mis colegas murieron". Y esa fe la mantuvo también con su bache de salud de 2017: "La gente se muere, pero yo resucité. Le doy muchas gracias a Dios por ese momento y que me haya sacado de ahí".